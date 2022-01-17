На Полтавщині знайшли труп у лісопосадці, зараз шукають убивць

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 742

16 січня близько 14.00 знайшли тіло людини в лісопосадці між селами Шахворостівка та Кибинці Миргородської тергромади. Про це повідомив Миргородський районний відділ поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, обласна експертно-криміналістична лабораторія, оперативні працівники та поліцейські офіцери Миргородської тергромади. У ході оперативно-слідчих дій правоохоронці з'ясували, що загиблий – 46-річний житель Ромоданівської тергромади Миргородського району. Під час огляду судові експерти побачили на тілі чоловіка ушкодження, несумісні із життям. Для встановлення причини смерті загиблого призначили судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ Миргородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У кримінальному проваджені призначений ряд судових експертиз. На даний час встановлюють осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину, та обставини його вчинення.