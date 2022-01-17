На Кременчук суне негода: очікуються сильні вітри та заморозки

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 690

На дорогах обіцяють ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними

У Кременчуці 18 січня очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с та заморозки до -8°C. Про це повідомив Полтавський гідрометцентр. На дорогах очікують ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними.



В області оголосили перший, «жовтий», рівень небезпечності.

Водночас сайт Sinoptik.ua називає дещо інші цифри: тут обіцяють, що стовпчик термометру не опуститься нижче -5°C. Також протягом дня йтиме невеличкий сніг.