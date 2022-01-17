Де у Кременчуці буде відсутнє світло 18 січня: адреси
Сьогодні, 18:06
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 січня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Сонячна;
- вул. Перемоги;
- вул. Лісна;
- вул. Паркова;
- вул. Ентузіастів;
- вул. Ракетна;
- вул. Михаїла Міхновського;
- вул. Хімічна;
- вул. Енергетиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Ватутіна, 13-48;
- вул. Матросова, 41-48;
- пров. Толстого, 6-15.
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