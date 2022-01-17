Де у Кременчуці буде відсутнє світло 18 січня: адреси

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 307

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 січня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Сонячна;

вул. Перемоги;

вул. Лісна;

вул. Паркова;

вул. Ентузіастів;

вул. Ракетна;

вул. Михаїла Міхновського;

вул. Хімічна;

вул. Енергетиків;

вул. Молодіжна;

вул. Ватутіна, 13-48;

вул. Матросова, 41-48;

пров. Толстого, 6-15.

Поділитись новиною



