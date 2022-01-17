17 січня у Кременчуці від ускладнень COVID-19 померли чоловіки 35 і 54 років

17 січня в місті зареєстрували 41 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.
За даними мерії, захворіли 22 жінки від 31 до 82 років та 19 чоловіків віком від 28 до 85 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 36 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ятеро лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 77 осіб. Одужало 100 людей.
На жаль, померли два чоловіки: віком 35 і 54 років. Із числа померлих хворих – один вакцинований.
Загалом в Кременчуці налічують 18 370 хворих, одужало 17 369, померло 665.
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