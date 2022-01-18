«Забуті і людьми, і богом»: яким школам пощастить отримати новенькі туалети (доповнено)

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 852 Коментарів: 1

Депутати планують змінити заклади освіти в переліку виконання робіт по роках в програмі «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки»

На позачерговій сесії виконкому, що відбудеться 18 січня, розглянуть питання ремонтів у шкільних туалетах - зокрема, змінять заклади освіти в переліку виконання робіт по роках в програмі «Освіта Кременчука на 2022-2025 роки». Так, раніше планувалося, що ремонтуватимуть санвузли у школах №12, 24 та 26. Але тепер школи №12 та 26 зникли зі списку.

Пояснюють це необхідністю завершення робіт у туалетах шкіл №2, 4 та 22, які були розпочаті в 2021 році, та нагальною потребою в проведенні капітальних ремонтів у туалетах шкіл №17, 24, 30 та 31.

Депутат міськради Олександр Роженко запитав на засіданні Президії, чому в списку немає школи №12, адже там навчається понад 1 200 дітей, і їм теж потрібні нормальні туалети.

Мер відповів:

- По 12-ій в грудні закупили харчоблок. Не може такого бути, що в одній школі і харчоблок, і комп'ютерні класи, і туалети, а інші школи забуті і людьми, і богом.

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Під час позачергової сесії Кременчуцької міської ради депутати вирішили все ж додати школи № 12 та 16 до списку навчальних закладів, у яких туалети ремонтуватимуть в поточному році.

На необхідності цього наголосили депутати Лариса Гориславець та Олександр Роженко.