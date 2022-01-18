Максим Середа пояснив, чому виділені минулого року кошти на медицину переносять на 2022

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 570

Йшлося про кошти на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров'я за рахунок державної субвенції

Під час засідання постійної комісії з питань бюджету 17 січня депутати розглянули питання про виділення коштів на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров'я за рахунок державної субвенції. Здебільшого йшлося про перенесення коштів з 2021 на 2022 рік.

- Було декілька траншів - і на закупівлю обладнання, і на проведення ремонтів та реконструкції в наших закладах, - пояснив голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа. - Ті кошти, які залишилися неосвоєними на кінець року, вони перехідні, і тому просимо їх перенести.

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