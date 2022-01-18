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Кременчук, Здоров'я

Максим Середа пояснив, чому виділені минулого року кошти на медицину переносять на 2022

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 570

Йшлося про кошти на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров'я за рахунок державної субвенції

Під час засідання постійної комісії з питань бюджету 17 січня депутати розглянули питання про виділення коштів на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров'я за рахунок державної субвенції. Здебільшого йшлося про перенесення коштів з 2021 на 2022 рік.

- Було декілька траншів - і на закупівлю обладнання, і на проведення ремонтів та реконструкції в наших закладах, - пояснив голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа. - Ті кошти, які залишилися неосвоєними на кінець року, вони перехідні, і тому просимо їх перенести.

Конкретно по об'єктах:

  • Капітальний ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу перинатального центру (80% об'єму робіт виконали, залишилося 536 152 грн).
  • Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Виконані роботи на 2 мільйони 520 тисяч. Кошти виділили наприкінці літа, але поки проходили стадії розробки проєктно-кошторисної документації та експертиз, тендерних процедур, роботи вже встигли розпочати.
  • Відділення спеціалізованої травматології у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Сума була 280 тисяч гривень, виконали 92% робіт на суму 215 809 гривень, переносяться на 2022 рік видатки у сумі 64 190 гривень.
  • Завершення реконструкції приміщень кардіо-хірургічної служби лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Виділені кошти у сумі 1 мільйон 900 тисяч, переносяться на початок поточного року.
  • Придбання рентгенологічної установки в Першу міську лікарню за 3 мільйони 800 тисяч, угода була укладена, але постачальник не встиг розмитнити апарат.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші субвенція придбання ЛІЛ Кременчуцька Перша міська лікарня Перинатальний центр
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