Льодовий майданчик у Полтаві у першій черзі, а ось у Горішніх Плавнях – пізніше

«ТелеграфЪ» поцікавився у керівництва Федерації хокею України щодо будівництва льодових арен та майданчиків у Полтавській області. Представник ФХУ Юрій Кириченко зауважив, що льодова арена у Горішніх Плавнях не потрапила у першу чергу будівництва. У рамках проєкту «Велике будівництво» планують побудувати 15 льодових арен здебільшого в обласних центрах.
Нагадаємо, що минулого року у Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени. Земельну ділянку виділили неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. За даними ТЪ, попередньо розроблений проєкт льодової арени.
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