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Кременчук, Спорт, Полтавщина

Льодовий майданчик у Полтаві у першій черзі, а ось у Горішніх Плавнях – пізніше

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 623

 

Спортивну арену планують побудувати на умовах співфінансування

«ТелеграфЪ» поцікавився у керівництва Федерації хокею України щодо будівництва льодових арен та майданчиків у Полтавській області. Представник ФХУ Юрій Кириченко зауважив, що льодова арена у Горішніх Плавнях не потрапила у першу чергу будівництва. У рамках проєкту «Велике будівництво» планують побудувати 15 льодових арен здебільшого в обласних центрах.

- Здебільшого в програмі – обласні центри. На черзі 15 майданчиків, серед яких майданчик у Полтаві. Проте залежатиме від рішення місцевих органів (виділення землі, часткове співфінансування), - зауважив Юрій Кириченко.

Нагадаємо, що минулого року у Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени. Земельну ділянку виділили неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. За даними ТЪ, попередньо розроблений проєкт льодової арени.

У Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени
У Горішніх Плавнях та Полтаві мають з'явитися льодові арени
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей стадіон льодова арена Полтава Горішні Плавні
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