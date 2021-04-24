У Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени

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До будівництва майданчика залучать консультантів із кременчуцької арени «Айсберг» та ФХУ

Почесний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін разом із головою Відокремленого підрозділу ФХУ в Полтавській області Сергієм Мазуром здійснили робочу поїздку до Кіровоградської та Полтавської областей. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.









Представники ФХУ зустрілись із міським головою міста Горішні Плавні Дмитром Биковим. Пан Биков підкреслив, що, попри відсутність хокейної інфраструктури, у Горішніх Плавнях є чимало шанувальників цього виду спорту, і жителі міста давно мріяли про свою стаціонарну льодову арену.





Горішньоплавнівська міська рада вже виділила ділянку землі неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. Мер міста, зазначив, що планує залучити до будівництва майданчика консультантів із кременчуцької арени «Айсберг» та ФХУ.



