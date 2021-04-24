Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 155

 

До будівництва майданчика залучать консультантів із кременчуцької арени «Айсберг» та ФХУ

Почесний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін разом із головою Відокремленого підрозділу ФХУ в Полтавській області Сергієм Мазуром здійснили робочу поїздку до Кіровоградської та Полтавської областей. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. 


У Горішніх Плавнях та Полтаві мають з'явитися льодові арени


Представники ФХУ зустрілись із міським головою міста Горішні Плавні Дмитром Биковим. Пан Биков підкреслив, що, попри відсутність хокейної інфраструктури, у Горішніх Плавнях є чимало шанувальників цього виду спорту, і жителі міста давно мріяли про свою стаціонарну льодову арену. 


Горішньоплавнівська міська рада вже виділила ділянку землі неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. Мер міста, зазначив, що планує залучити до будівництва майданчика консультантів із кременчуцької арени «Айсберг» та ФХУ.


 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФХУ, Сергій Мазур
Теги: хокей Горішні Плавні стадіон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх