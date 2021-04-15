У Горішніх Плавнях та Полтаві мають з'явитися льодові арени

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 511

На Полтавщині планують до 2027 року побудувати 4 льодових арени. Про це повідомив перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.





Заплановано будівництво багатофункціональних льодових арен загальною місткістю до 5000 глядацьких трибун у Полтаві, Горішніх Плавнях, Лубнах та Миргороді. Триває робота з визначення місць, де такі об’єкти можна розмістити. Потім за програмою Міністерства молоді та спорту на умовах співфінансування ці арени зводитимуть.





Льодові арени передбачені для розвитку зимових видів спорту (хокею на льоду, фігурного катання) та забезпечення населення в руховій активності.





Зауважимо, що місяць назад до Кременчука завітав міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков. Він з керівництвом ХК «Кременчук» обговорив можливість побудови льодової арени у Горішніх Плавнях. Місцевим ЗМІ повідомляли, що Дмитро Биков та депутат Полтавської обласної ради та президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур, публічно заявили, що домовились про співпрацю, а точніше про виділення земельної ділянки у Горішніх Плавнях для будування льодової арени.



