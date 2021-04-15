Податкова інспекція закликає Кременчужан утриматись від відвідування ЦОП

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 760

Кременчуцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області попереджає мешканців міста про те, що ЦОП працюватиме з деякими обмеженнями.





Причиною стало введення з 15 квітня на території області додаткових обмежувальних заходів, пов’язаних з розповсюдженням COVID-19.





Прийом платників здійснюватиметься викючно за попереднім записом для надання невідкладних послуг і тільки у разі гострої необхідності.





Записатися на прийом можна за телефоном (0536) 74-07-20 або через електронну скриньку Кременчуцької ДПІ: Poltava.dpi03@tax.gov.ua.





Подати звітність, отримати довідку і т. ін. можна через електронний кабінет.





Прийом за попереднім записом відбуватиметься тільки за умови дотримання карантинних вимог та за відсутності у відвідувача симптомів ГРВІ.