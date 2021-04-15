Кременчук, Споживач

Податкова інспекція закликає Кременчужан утриматись від відвідування ЦОП

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 760

 

Пов’язано це із запровадженням карантинних обмежень

Кременчуцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області попереджає мешканців міста про те, що ЦОП працюватиме з деякими обмеженнями.


Причиною стало введення з 15 квітня на території області додаткових обмежувальних заходів, пов’язаних з розповсюдженням COVID-19.


Прийом платників здійснюватиметься викючно за попереднім записом для надання невідкладних послуг і тільки у разі гострої необхідності.


Записатися на прийом можна за телефоном (0536) 74-07-20 або через електронну скриньку Кременчуцької ДПІ: Poltava.dpi03@tax.gov.ua.


Подати звітність, отримати довідку і т. ін. можна через електронний кабінет.


Прийом за попереднім записом відбуватиметься тільки за умови дотримання карантинних вимог та за відсутності у відвідувача симптомів ГРВІ.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦОП податкова
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх