Тече дах: мешканці скаржаться на управителя, а він – на провайдерів

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Дощова вода під час зливи затікає в нещільні отвори, через які проводили інтернет, кажуть в ЖРБС

Учора, 23 квітня, на вулиці Київській, 24 (у 5-му під’їзді) під час зливи потекло з даху. Фото надіслали читачі ТЪ.









Ми зв’язалися з Олександром Бондаренком, директором керуючої компанії «Житлорембудсервіс» (ЖРБС), яка надає послуги з управління будинком. Того ж дня аварійна бригада виїхала на місце для виконання робіт. Олександр Бндаренко повідомивв, що причиною протікання стали нещільні отвори, які залишили після себе провайдери, коли проводили інтернет. За його словами, така ситуація – непоодинока. Є й інші будинки, де через цю причину потекли дахи.





У ЖРБС пообіцяли провести роботу з провайдерами, аби ті не псували дахи. А течі – оперативно усунути.





Керівник компанії також наголосив, що Мешканці будинку на Київській, 24 чомусь не звернулися одразу в аварійку компанії. - Є телефони аварійної служби. Звертайтесь до нас! – наголошує Олександр Бондаренко.



Нагадуємо телефони аварійних служб керуючих компаній:





Швидка житлово-комунальна допомога ЖРБС (обслуговує житло в Автозаводському районі): 3-01-22, 75-61-50, 3-31-55, 75-61-55, 70-43-55, 067-400 80 67.

Гаряча лінія «Місто для людей. Кременчук» (обслуговує житло в Крюківському районі): 70-04-41, 067-341-41-41.