У місті немає колодязів, з яких безпечно пити воду: офіційна інформація

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 960

Воду можна використовувати лише як технічну, інше – на власний ризик

Дослідження якості води у більшості колодязів багатоповерхової забудови міста не проводяться взагалі, інформує Кременчуцький міськрайонний ВП ЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».





Пов’язане це з тим, що до цього часу в них немає балансоутримувача, який би відповідав за технічний та санітарний стан. Таких колодязів у місті більше сотні.





Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 23 квітня «ТелеграфЪ» поцікавився у мера, чи може місто ініціювати перевірку якості води у колодязях багатоповерхової забудови. Адже люди активно користуються ними, щиро вірячи, що будь-яка вода з підземних джерел чистіша за водопровідну.





Програма по колодязям розроблена, відповів Віталій Малецький, але фінансується вона не в повному обсязі.





«Всі ті трубчасті колодязі – це для технічної води. У нас немає жодного колодязя, з якого можна без застережень пити воду. Є ОСББ, які роблять аналіз води, але сказати що там саме питна вода, яку можна споживати без додаткової обробки, не може ніхто» - зазначив мер.





Користуватися цією водою можна лише в технічних цілях, приміром – для поливу рослин.





Нажаль, взяти на баланс усі ці колодязі у водоканалу можливості поки що немає.