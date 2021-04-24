У місті немає колодязів, з яких безпечно пити воду: офіційна інформація

Дослідження якості води у більшості колодязів багатоповерхової забудови міста не проводяться взагалі, інформує Кременчуцький міськрайонний ВП ЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
Пов’язане це з тим, що до цього часу в них немає балансоутримувача, який би відповідав за технічний та санітарний стан. Таких колодязів у місті більше сотні.
Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 23 квітня «ТелеграфЪ» поцікавився у мера, чи може місто ініціювати перевірку якості води у колодязях багатоповерхової забудови. Адже люди активно користуються ними, щиро вірячи, що будь-яка вода з підземних джерел чистіша за водопровідну.
Програма по колодязям розроблена, відповів Віталій Малецький, але фінансується вона не в повному обсязі.
Користуватися цією водою можна лише в технічних цілях, приміром – для поливу рослин.
Нажаль, взяти на баланс усі ці колодязі у водоканалу можливості поки що немає.