Патрульні виявили у 41-річного порушника підозрілі документи на авто

За інформацією патрульної поліції Кременчука, 24 квітня на бульварі Лесі Українки патрульні зупинили чергового порушника ПДР на автомобілі Mercedes-Benz.
Під час перевірки документів 41-річного водія правоохоронці помітили, що свідотство про реєстрацію авто має ознаки підробки.
Подальша перевірка показала, що з номерами кузова та агрегатів автомобіля теж не все гаразд: певно, їх замінили кустарним способом.
Зважаючи на наявні ознаки кримінального правопорушення, на місце викликали слідчіх для з'ясування обставин.