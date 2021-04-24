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Патрульні виявили у 41-річного порушника підозрілі документи на авто

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 677

 

Подальша перевірка показала, що номери кузова та агрегатів мають ознаки кустарної заміни

За інформацією патрульної поліції Кременчука, 24 квітня на бульварі Лесі Українки патрульні зупинили чергового порушника ПДР на автомобілі Mercedes-Benz.


Під час перевірки документів 41-річного водія правоохоронці помітили, що свідотство про реєстрацію авто має ознаки підробки.


Подальша перевірка показала, що з номерами кузова та агрегатів автомобіля теж не все гаразд: певно, їх замінили кустарним способом.


Зважаючи на наявні ознаки кримінального правопорушення, на місце викликали слідчіх для з'ясування обставин.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: патрульна поліція патрульні підробні документи
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