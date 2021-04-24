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Незарахований гол та бойова гра: «Кремінь» програв «Поліссю»

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 467

 Кременчуцька команда зіграла проти «поліських вовків»

Сьогодні, 24 квітня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли житомирське «Полісся». 


«Кремінь» - «Полісся» - 0:2


Голи: Коваль 57, 90+2


«Кремінь»: Данкович, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Мягков, Бичков, Демченко, Семенов, Фернандо (Білоус, 60), Івахно (Мілєсін, 78), Галата (Гоменко, 83). Запасні: Олійник, Антоніо, Пуди, Дудка, Мурашов, Молько, Кривенко, Кучеренко. Головний тренер: Олексій Годін


«Полісся»: Маханьков, Понєдельнік, Швець, Прокопчук, Власюк, Тєрєхов (Чернецький, 81), Грицук, Ковальов (Гавриленко, 76)), Галенков, Глагола (Притиковський, 90+4), Галенко (Коваль, 46). Запасні: Медведєв, Жук, Шевченко. Тренер: Григорій Чурілов


Попередження: Мягков 64


Головний арбітр: Запрутняк Вадим (Ужгород)
Арбітри: Прощенко Роман (Дніпро) та Семенов Андрій (Дніпро)
4 арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Циганков Олександр (Тернопіль)



 

30 квітня «Кремінь» на виїзді зіграє з «ВПК-Агро», а 7 травня вдома прийме тернопільську «Ниву».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Полісся
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