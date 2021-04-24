У селі Рокитному під Кременчуком знайшли артснаряд 76 калібру

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За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, 24 квітня о 17.45 до диспетчерської служби ОЦК надійшло повідомлення з села Рокитного. На відкритій ділянці виявили предмет, схожий на артилерійський снаряд.









На місце події виїхав спеціаліст ДСНС та оперативно-слідча група, які встановили, що боєприпас дійсно є артилерійським снарядом калібру 76 мм. Судячи з усього, він залишився тут з часів минулих війн.





Снаряд охороняє пост з працівників Кременчуцького ВП №2 КРУП ГУ НП у Полтавській області.