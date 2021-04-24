Протягом 24 квітня в Кременчуці виявили 7 нових випадків захворювання на COVID-19

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За інформацією пресслужби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, 24 квітня в місті зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 3 жінки віком від 33 до 66 років та 4 чоловіка віком від 43 до 70 років. Двоє з них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, інші лікуються в інфекційних шпиталях.





За добу проти COVID-19 щепили 16 осiб із числа маломобільних груп населення.

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 3154 мешканця Кременчука, з них 1342 – працівники медичної галузі.





Наразі щеплення проводяться виїздною бригадою з імунізації комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 3" м. Кременчука за місцем проживання пацієнтів.