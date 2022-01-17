Зупинилося серце Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок

Сьогодні, 17 січня, зупинилося серце кременчужанина Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок.
Роман Бормінов – голкіпер футбольної команди Української Федерації спорту трансплантованих. Після двох пересадок нирки перестали виконувати свої функції. Лікування у Київській обласній клінічній лікарні почало давати невелику позитивну динаміку. Як тільки з'явилася надія на одужання, до основного захворювання додалася пневмонія. Роман був підключений до кисню й до останнього перебував у важкому стані.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.