1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Зупинилося серце Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 1 150

 

Чоловік боровся до останнього

Сьогодні, 17 січня, зупинилося серце кременчужанина Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок. 

Шанс на життя: як трансплантація нирки двічі врятувала життя кременчужанину

Роман Бормінов – голкіпер футбольної команди Української Федерації спорту трансплантованих. Після двох пересадок нирки перестали виконувати свої функції. Лікування у Київській обласній клінічній лікарні почало давати невелику позитивну динаміку. Як тільки з'явилася надія на одужання, до основного захворювання додалася пневмонія. Роман був підключений до кисню й до останнього перебував у важкому стані

- Серце Романа Бормінова зупинилося, але він назавжди залишиться з нами. Знову і знову переглядаю фото і відео з Ромою.
Це відео з нашої поїздки в Республіку Білорусь на міжнародний турнір з футболу серед людей, які живуть з донорськими органами. Він був капітаном збірної України. Тут в перерві під час матчу він говорить про щастя просто жити, - поділився на своїй сторінці у фейсбуці Юрій Андреєв. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: Роман Бормінов трансплантація некролог
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх