Зупинилося серце Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок

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Сьогодні, 17 січня, зупинилося серце кременчужанина Романа Бормінова, який пережив дві пересадки нирок.

Роман Бормінов – голкіпер футбольної команди Української Федерації спорту трансплантованих. Після двох пересадок нирки перестали виконувати свої функції. Лікування у Київській обласній клінічній лікарні почало давати невелику позитивну динаміку. Як тільки з'явилася надія на одужання, до основного захворювання додалася пневмонія. Роман був підключений до кисню й до останнього перебував у важкому стані.

- Серце Романа Бормінова зупинилося, але він назавжди залишиться з нами. Знову і знову переглядаю фото і відео з Ромою.

Це відео з нашої поїздки в Республіку Білорусь на міжнародний турнір з футболу серед людей, які живуть з донорськими органами. Він був капітаном збірної України. Тут в перерві під час матчу він говорить про щастя просто жити, - поділився на своїй сторінці у фейсбуці Юрій Андреєв.