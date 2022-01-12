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Терміново потрібна допомога кременчужанину Роману Бормінову, який пережив дві пересадки нирок

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 753

 

Хлопець є гравцем національної збірної з футболу 

Кременчужанин Роман Бормінов - голкіпер футбольної команди Української Федерації Спорту Трансплантованих - знаходиться в дуже важкому стані в ковідному відділенні київської клінічної лікарні номер 3 (Петра Запорожця 26).

Шанс на життя: як трансплантація нирки двічі врятувала життя кременчужанину

Після двох пересадок нирки перестали виконувати свої функції. Лікування у Київській обласній клінічній лікарні почало давати невелику позитивну динаміку. Як тільки з'явилася надія на одужання, до основного захворювання додалася пневмонія. За інформацією національного руху За трансплантацію, Роман підключений до кисню й зараз перебуває у важкому стані. 

Сім'я вичерпала усі ресурси й зараз кожна гривня може допомогти родині. 

Реквізити для допомоги, картка ПриватБанку 4731 2191 2380 4530 (Роман Сергійович Бормінов)
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога Роман Бормінов
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