Терміново потрібна допомога кременчужанину Роману Бормінову, який пережив дві пересадки нирок

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 753

Хлопець є гравцем національної збірної з футболу

Кременчужанин Роман Бормінов - голкіпер футбольної команди Української Федерації Спорту Трансплантованих - знаходиться в дуже важкому стані в ковідному відділенні київської клінічної лікарні номер 3 (Петра Запорожця 26).

Після двох пересадок нирки перестали виконувати свої функції. Лікування у Київській обласній клінічній лікарні почало давати невелику позитивну динаміку. Як тільки з'явилася надія на одужання, до основного захворювання додалася пневмонія. За інформацією національного руху За трансплантацію, Роман підключений до кисню й зараз перебуває у важкому стані.

Сім'я вичерпала усі ресурси й зараз кожна гривня може допомогти родині.