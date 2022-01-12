У Кременчуці поліцейські охорони впіймали чергового кабеліста

11 січня на території колишніх артскладів поліцейські охорони впіймали 35-річного крадія телекомунікаційного кабелю. Про це повідомила пресслужба Управління поліції охорони в Полтавській області.
Під час патрулювання охоронці відчули їдкий запах паленої гуми, який доносився із території колишніх артскладів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування подальших обставин справи.
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