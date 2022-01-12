У Кременчуці поліцейські охорони впіймали чергового кабеліста

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 437

11 січня на території колишніх артскладів поліцейські охорони впіймали 35-річного крадія телекомунікаційного кабелю. Про це повідомила пресслужба Управління поліції охорони в Полтавській області.

Під час патрулювання охоронці відчули їдкий запах паленої гуми, який доносився із території колишніх артскладів.

- Ми обстежили прилеглу територію, та виявили 35-річного кременчужанина, який випалював телекомунікаційні кабелі. Про те де чоловік взяв кабелі повідомити відмовився, - розповів Микола Чорноіваненко.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування подальших обставин справи.