Сьогодні в Україні згадують про річницю від початку «великого погрому»

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 447

У зв'язку з цим внесені зміни до теле- та радіопередач, оскільки оголошений день пам'яті

Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначаються 50-ті роковини від початку «великого погрому» – операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів (12.01.1972).

На початку 1970-х років Москва розв’язала масові репресії проти українських правозахисників, борців за вільну демократичну Україну, представників свідомої української інтелігенції. 12 – 14 січня 1972 року КГБ УРСР розпочав «операцію «Блок», заарештувавши велику групу українських дисидентів. Серед них найвідоміші й знакові постаті – поет і перекладач Василь Стус, публіцист i літературний критик В’ячеслав Чорновіл, мислитель і філософ Євген Сверстюк, літературознавець і мовознавець Іван Світличний, правозахисник і релігійний діяч Іван Гель, письменниця і поетеса Ірина Стасів-Калинець, математик i публіцист Леонід Плющ, лікар і громадський діяч Микола Плахотнюк, правозахисник і публіцист Зіновій Антонюк, митець-реставратор та інженер-механік Олесь Сергієнко, поет-шістдесятник Іван Коваленко, журналіст і письменник Михайло Осадчий, митець-килимар Стефанія Шабатура, громадський діяч, в’язень польських тюрем і радянських таборів Данило Шумук.

Загалом у 1972 році в Україні було заарештовано близько 100 осіб, понад 80 із них було засуджено за антирадянську діяльність.

У зв'язку з цим внесені зміни до теле- та радіопередач, оскільки оголошений день пам'яті.