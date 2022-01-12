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Кременчук, Спорт

Вихованець кременчуцького футболу Андрій Бацула прибув у розташування «Ворскли»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 308 Коментарів: 2

 

Полтавський клуб представив першого зимового новачка 2022 року

Захисник Андрій Бацула, у якого була попередня угода про співпрацю з футбольним клубом «Ворскла», приєднався до нової команди. Вихованець кременчуцького футболу повернувся до України після чотирирічної перерви. 

- Учора я пройшовся вулицями поблизу стадіону і ніби слайди промайнули в голові. Все до болі знайоме і стільки приємних спогадів. Тоді ще був зовсім юним і робив перші свої кроки у великому футболі. Дуже вдячний полтавському клубу за те, що заклали в мені найліпші якості футболіста. Ми з дружиною були в Мінську, коли я дізнався від агента про зацікавленість «Ворсклою» в моїх послугах. Чесно кажучи, не вагався ні хвилини. Дуже щасливий знову стати частиною великої родини футбольного клубу «Ворскла» Полтава. Знаю про амбітні завдання клубу. Про це ми вже стисло поговорили телефоном із головним тренером команди Юрієм Вільовичем. Маю нестримне бажання допомогти колективу у вирішенні завдань на сезон, - підкреслив Андрій Бацула.

За час своєї ігрової кар’єри Бацула виступав у кременчуцькому «Кремені», кропивницькій «Зірці» та «Олександрії». Першого міжнародного досвіду набув, успішно захищаючи кольори бельгійського «Кортрейка», звідки перебрався до мінського «Динамо», де нещодавно був визнаний найкращим футболістом минулого сезону.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Ворскла Андрій Бацула
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Коментарі: 2

8
Bad_rabbit:
Сьогодні, 13:25

может «Вихованець кременчуцького футбольного клубу» или все таки «Вихованець кременчуцького футболу»?)


0 1
98
Альона Душенко:
Сьогодні, 13:38

Цитата: Bad_rabbit

может «Вихованець кременчуцького футбольного клубу» или все таки «Вихованець кременчуцького футболу»?)

Вихованець кременчуцького футболу


1 0

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