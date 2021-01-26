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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцького футболіста Бацулу білоруси викупили у бельгійців

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 250

 

Тепер футболіст має повноправний контракт з «Динамо»

Мінське «Динамо» (Білорусь) підписало півзахисника «Кортрейка» Андрія Бацулу на умовах повноцінного трансферу. Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.


Раніше 28-річний вихованець «Кременя» грав за клуб на правах оренди в «Кортрейка», але тепер має повноправний контракт з «Динамо», розрахований до кінця 2021 року. Умови трансферу не розголошуються.


 


У «Кортрейк» Андрій перейшов влітку 2018 року з «Олександрії» за 250 тисяч євро. За два роки у бельгійському клубі зіграв 29 матчів (1 гол, 2 асисти), після чого і перебрався в мінське «Динамо».


Нагадаємо, що у Мінськ вихованець «Кременя» переїхав у червні 2020 року на правах оренди, строком на один рік. За другу половину сезону Андрій зіграв в 13 матчах й відзначився однією результативною передачею.


Кременчуцький футболіст Андрій Бацула виступатиме за «Динамо»


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Динамо Мінськ
Теги: футбол Андрій Бацула Білорусь

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