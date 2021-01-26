Краєзнавчий музей шукає інформацію про випускницю найстарішого вишу Кременчука

Парасковія Прокопівна Лехтар стала легендою Вершацької школи
Кременчуцький краєзнавчий музей шукає інформацію про випускницю першого вищого навчального закладу Кременчука Парасковію Прокопівну Лехтар. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила кандидат мистецтвознавства, ст. науковий працівник музею Алла Лушакова.
У 2021 році виповнюється 100 років з часу заснування у нашому місті першого вищого навчального закладу, який у різні часи мав різні назви (Вищі педагогічні курси, педтехнікум, інститут соцвиху, учительський, педагогічний), а нині – Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.
У 1941 році Кременчуцький педагогічний інститут закінчила Парасковія Прокопівна Лехтар, яка стала людиною-легендою Вершацької школи*.
У зв'язку з ювілеєм Кременчуцький краєзнавчий музей планує влаштувати виставку, для якої збирає матеріали про життя та діяльність викладачів та випускників інституту.
*Парасковію Лехтар вважають видатною людиною для села Вершаці та освіти Чигиринщини, вона 45 років свого життя присвятила навчанню та вихованню підростаючого покоління. Трудову діяльність розпочала в 1943 році вчителем початкових класів, а згодом – викладачем української мови та літератури у Вершацькій школі. З 1950 року Парасковія Лехтар працювала завучем цього навчального закладу, а з 1972 до 1979 року – його директоркою.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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Парасковія Прокопівна Лехтар стала легендою Вершацької школи
Кременчуцький краєзнавчий музей шукає інформацію про випускницю першого вищого навчального закладу Кременчука Парасковію Прокопівну Лехтар. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила кандидат мистецтвознавства, ст. науковий працівник музею Алла Лушакова.
У 2021 році виповнюється 100 років з часу заснування у нашому місті першого вищого навчального закладу, який у різні часи мав різні назви (Вищі педагогічні курси, педтехнікум, інститут соцвиху, учительський, педагогічний), а нині – Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.
У 1941 році Кременчуцький педагогічний інститут закінчила Парасковія Прокопівна Лехтар, яка стала людиною-легендою Вершацької школи*.
У зв'язку з ювілеєм Кременчуцький краєзнавчий музей планує влаштувати виставку, для якої збирає матеріали про життя та діяльність викладачів та випускників інституту.
*Парасковію Лехтар вважають видатною людиною для села Вершаці та освіти Чигиринщини, вона 45 років свого життя присвятила навчанню та вихованню підростаючого покоління. Трудову діяльність розпочала в 1943 році вчителем початкових класів, а згодом – викладачем української мови та літератури у Вершацькій школі. З 1950 року Парасковія Лехтар працювала завучем цього навчального закладу, а з 1972 до 1979 року – його директоркою.