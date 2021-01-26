Краєзнавчий музей шукає інформацію про випускницю найстарішого вишу Кременчука

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Кременчуцький краєзнавчий музей шукає інформацію про випускницю першого вищого навчального закладу Кременчука Парасковію Прокопівну Лехтар. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила кандидат мистецтвознавства, ст. науковий працівник музею Алла Лушакова.





У 2021 році виповнюється 100 років з часу заснування у нашому місті першого вищого навчального закладу, який у різні часи мав різні назви (Вищі педагогічні курси, педтехнікум, інститут соцвиху, учительський, педагогічний), а нині – Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.





У 1941 році Кременчуцький педагогічний інститут закінчила Парасковія Прокопівна Лехтар, яка стала людиною-легендою Вершацької школи*.





У зв'язку з ювілеєм Кременчуцький краєзнавчий музей планує влаштувати виставку, для якої збирає матеріали про життя та діяльність викладачів та випускників інституту.





Тому звертаємося до Вас з великим проханням: за можливості, поділитися з нами електронними копіями фото та документів про життя та діяльність Парасковії Прокопівни. Будемо вдячні за будь-яку інформацію, - написала Алла Лушакова.





*Парасковію Лехтар вважають видатною людиною для села Вершаці та освіти Чигиринщини, вона 45 років свого життя присвятила навчанню та вихованню підростаючого покоління. Трудову діяльність розпочала в 1943 році вчителем початкових класів, а згодом – викладачем української мови та літератури у Вершацькій школі. З 1950 року Парасковія Лехтар працювала завучем цього навчального закладу, а з 1972 до 1979 року – його директоркою.