Как развлечь себя на карантине в Кременчуге: катаем на квадроциклах

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 67

Если вы не знаете, где недалеко от города можно проветриться и получить кучу эмоций за вменяемые деньги – эта история для вас. В средине осени муж, который все лето ездит на мотоцикле (ремарочка: он не из тех нехороших людей, которые как пушечное ядро летают по городу ночью), стал приунывать. В нашей семье сидеть ровно на пятой точке больше одних выходных подряд не принято, но в стране карантин и безопасных развлечений не так и много. И тут я наткнулась на ребят, которые как раз стартовали покатушки на квадроциклах. Деньги адекватные, ехать не далеко – в Кривуши, группа маленькая. 3 минуты, мне назначили время и прислали инструкцию, как одеваться. Для мужа решила сделать сюрприз, до последнего не говорила, куда едем. И вот, мой приунывший супруг увидел квадроциклы. Уровень счастья в его глазах можно сравнить лишь с тем, если 6-летнее девочке подарили бы единорога на День рождения.





Как проходят покатушки:









Этап 1: Инструктаж





Помимо механизмов управления рассказывают, как не перевернуться, как правильно переезжать препятствия, и как действовать, если квадроцикл начал заваливаться. Скажу сразу: если слушать ушами – то руки и ноги 100% останутся целыми. Управление – элементарное, справится даже ребенок.









Этап 2: Первые попытки ехать или моя боль









Перед тем, как выпустить путешественника (так называют своих клиентов ребята из «Квадроленда»), дают проехать небольшой круг на базе. Так сказать, почувствовать, что да как. И вот этот момент для меня моментом позора. Мои навыки вождения мотоцикла сыграли со мной злую шутку, поэтому среди всей группы я была настоящим дном. Более-менее уверенно ехать у меня получилось лишь спустя 30 минут прогулки. В итоге, когда все-таки выехали в лес, один инструктор забрал двоих ребят, у которых руки были ровнее, чем у меня и уехал вперед. А мы с мужем остались со вторым инструктором. Это был хороших ход со стороны организаторов, так как все остались довольны. Мне не пришлось спешить и догонять, ребята тоже смогли ехать в своем комфортном темпе.









Этап 3: Прогулка









Может карантин сыграл не последнюю роль, но это было просто прекрасно. Начиная с первой и до самой последней минуты прогулки. В лесу тихо, красиво, и свежий воздух. Скорость не большая и позволяет вертеть головой по сторонам. Все это время сопровождает инструктор, который помогает во время каких-то затыков и показывает дорогу. Для меня, человека, у которого топографический кретинизм прогрессирует, – эти ребята выглядели как супергерои. Самые страшные преграды, которые встречаются на пути – это какие-то бревна. Но, если делать все, как сказали – переезжать их довольно просто.





В конце прогулки, когда мы вдоволь накатались (часа для первого раза хватает с головой), на базе ждал приятный сюрприз: чай, кофе и конфетки. Было время поговорить и поделиться впечатлениями.









Самые часто задаваемые вопросы









Какой возраст путешественников?

Можно сказать, что любой. Детей пускают самих кататься с 14 лет, но по-усмотрению инструктора. Учитывается телосложение и навыки вождения. Если ребёнок младше – его можно взять пассажиром. Крайнего возраста нет – все зависит от человека:





«На данный момент у нас был опыт с девушкой, которой 61 год. Море положительных эмоций, как у нас, так и у путешественницы», – рассказывают в «Квадроленде».









Что по безопасности?

Экипировка (не дешевые китайские шлемы из прессованного риса, а тяжелые сертифицированные) есть как для детей, так и для взрослых. Ее дезинфицируют. Всегда. Как и квадроциклы.









А если перевернусь?

«Только нарушая инструктаж и указания инструктора возможно перевернуться. По ходу прохождения маршрута мы смотрим на способности путешественника и подбираем препятствия под силу», - отвечают в «Квадроленде».









Как подготовиться?

«Для прогулки Вам необходима теплая одежда и перчатки. Одежда должна быть комфортной для активных приключений в лесу и по пересеченной местности», - советуют организаторы.





По своему опыту скажу, что надевать на себя 100 одежек, потому что будет дуть ветер – не нужно. Вы двигаетесь, вы согреваетесь. В следующий раз я надену термобелье и непродуваемую куртку. Думаю, мне так будет комфортнее.





Самые главные вопросы и ответы:





Сколько стоит: 450 грн с человека и 650 грн за двоих на одном квадроцикле. В тур с одним инструктором может уехать 5 квадроциклов. Прогулка длится 1 час.

Когда: прогулки проходят каждый день в светлое время суток по предварительной записи.

Где: с. Кривуши, база «Адмирал» (любой навигатор находит, в лесу есть указатели).

Куда звонить/писать: 098-258-48-48 (на этот же номер можно написать в мессенджерах). Записаться можно также в директ в instagram.