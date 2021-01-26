Де й о котрій 29 січня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 5.00 до 7.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Якова Петруся, 25-138;

вул. Броніслава Урбанського, 3-36;

вул. Рокитнянська, 3-39;

вул. Карбишева, 3-21;

вул. Утьосова, 17;

вул. Данила Галицького, 6;

пров. Якова Петруся, 3-6.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Шевченка, 89;

вул. Садова, 3-18;

вул. Небесної Сотні, 60-69;

вул. Махоркова, 4-20;

вул. Ткаченка, 3-46;

вул. Богдана Хмельницького, 22-32;

вул. 8 Березня, 3-15;

вул. Тракторна, 6-25;

вул. Прирічна, 10-28;

вул. Недогарська, 3-20;

вул. Нова, 5-27;

вул. Кривушанська, 7-26;

пров. Сумській, 3-12;

пров. Черкаський, 3-16;

пров. Щемилівський, 2, 19;

вул. Якова Петруся, 25-138;

вул. Броніслава Урбанського, 3-36;

вул. Рокитнянська, 3-39;

вул. Карбишева, 3-21;

вул. Утьосова , 17;

вул. Данила Галицького, 6;

вул. Марка Вовчка, 1-32;

вул. Некрасова, 26-80;

вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;

вул. Размислова, 6-40;

вул. Целіноградська, 2-12;

вул. Чайковського, 69-95;

вул. Василя Симоненка, 90-100;

вул. Хортицька, 3-28;

вул. Аерофлотська, 3-64;

вул. Гетьманська;

вул. Генерала Чайки;

вул. Михайла Калачевського;

просп. Полтавський, 142-241;

пров. Некрасова, 3-48;

пров. Якова Петруся, 3-6.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Гайдамацька, 86-147;

вул. Чкалова, 2-20;

вул. Білецьківська, 1-66;

вул. Пілотів, 17-46;

вул. Чумацький шлях, 87-123;

вул. Народних ополченців, 1-46;

вул. Петра Сагайдачного, 11;

пров. Гарматний, 4-27;

пров. Калиновий, 1-6;

пров. Кріворізький, 3-16;

пров. Врожайний, 4-20;

пров. Пілотів, 26-49;

пров. Петра Сагайдачного, 8;

пр. Ополченців, 2-4;

пр. Пілотів, 4-25;

вул. Олексія Древаля, 142-223;

вул. Індустріальна, 111-135;

пров. Індустріальний, 47-99;

просп. Полтавський, 13-25;

вул. Козацька, 1-26.





З 13.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: