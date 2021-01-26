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Кременчук

Де й о котрій 29 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 688

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 5.00 до 7.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Шевченка, 89;
  • вул. Садова, 3-18;
  • вул. Небесної Сотні, 60-69;
  • вул. Махоркова, 4-20;
  • вул. Ткаченка, 3-46;
  • вул. Богдана Хмельницького, 22-32;
  • вул. 8 Березня, 3-15;
  • вул. Тракторна, 6-25;
  • вул. Прирічна, 10-28;
  • вул. Недогарська, 3-20;
  • вул. Нова, 5-27;
  • вул. Кривушанська, 7-26;
  • пров. Сумській, 3-12;
  • пров. Черкаський, 3-16;
  • пров. Щемилівський, 2, 19;
  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова , 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • вул. Марка Вовчка, 1-32;
  • вул. Некрасова, 26-80;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
  • вул. Размислова, 6-40;
  • вул. Целіноградська, 2-12;
  • вул. Чайковського, 69-95;
  • вул. Василя Симоненка, 90-100;
  • вул. Хортицька, 3-28;
  • вул. Аерофлотська, 3-64;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • просп. Полтавський, 142-241;
  • пров. Некрасова, 3-48;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Гайдамацька, 86-147;
  • вул. Чкалова, 2-20;
  • вул. Білецьківська, 1-66;
  • вул. Пілотів, 17-46;
  • вул. Чумацький шлях, 87-123;
  • вул. Народних ополченців, 1-46;
  • вул. Петра Сагайдачного, 11;
  • пров. Гарматний, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-6;
  • пров. Кріворізький, 3-16;
  • пров. Врожайний, 4-20;
  • пров. Пілотів, 26-49;
  • пров. Петра Сагайдачного, 8;
  • пр. Ополченців, 2-4;
  • пр. Пілотів, 4-25;
  • вул. Олексія Древаля, 142-223;
  • вул. Індустріальна, 111-135;
  • пров. Індустріальний, 47-99;
  • просп. Полтавський, 13-25;
  • вул. Козацька, 1-26.


З 13.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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