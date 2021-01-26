Де й о котрій 29 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
29 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 5.00 до 7.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- пров. Якова Петруся, 3-6.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Шевченка, 89;
- вул. Садова, 3-18;
- вул. Небесної Сотні, 60-69;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Ткаченка, 3-46;
- вул. Богдана Хмельницького, 22-32;
- вул. 8 Березня, 3-15;
- вул. Тракторна, 6-25;
- вул. Прирічна, 10-28;
- вул. Недогарська, 3-20;
- вул. Нова, 5-27;
- вул. Кривушанська, 7-26;
- пров. Сумській, 3-12;
- пров. Черкаський, 3-16;
- пров. Щемилівський, 2, 19;
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова , 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- вул. Марка Вовчка, 1-32;
- вул. Некрасова, 26-80;
- вул. Бориса Чичибабіна, 2-67;
- вул. Размислова, 6-40;
- вул. Целіноградська, 2-12;
- вул. Чайковського, 69-95;
- вул. Василя Симоненка, 90-100;
- вул. Хортицька, 3-28;
- вул. Аерофлотська, 3-64;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- просп. Полтавський, 142-241;
- пров. Некрасова, 3-48;
- пров. Якова Петруся, 3-6.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Гайдамацька, 86-147;
- вул. Чкалова, 2-20;
- вул. Білецьківська, 1-66;
- вул. Пілотів, 17-46;
- вул. Чумацький шлях, 87-123;
- вул. Народних ополченців, 1-46;
- вул. Петра Сагайдачного, 11;
- пров. Гарматний, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-6;
- пров. Кріворізький, 3-16;
- пров. Врожайний, 4-20;
- пров. Пілотів, 26-49;
- пров. Петра Сагайдачного, 8;
- пр. Ополченців, 2-4;
- пр. Пілотів, 4-25;
- вул. Олексія Древаля, 142-223;
- вул. Індустріальна, 111-135;
- пров. Індустріальний, 47-99;
- просп. Полтавський, 13-25;
- вул. Козацька, 1-26.
З 13.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- пров. Якова Петруся, 3-6.