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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Кременчужан кличуть подивитись на «Жіночі забаганки» Зої Авраменко у галереї Юзефович

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 286

 

В експозиції представлені більше 30 робіт художниці

29 січня в картинній галереї Наталії Юзефович розпочинає роботу персональна виставка «Жіночі забаганки» члена Національної спілки художників України Зої Авраменко*.


В експозиції представлені більше 30 робіт, виконаних в техніці акварелі, олійного живопису та графіки. Роботи створені в улюблених жанрах художниці – квіткові натюрморти, архітектура рідного міста та пейзажі, в яких вона відтворює красу не тільки Полтавщини, а й Криму – як згадка про чудову природу півострова.


Експоновані на виставці роботи – безумовно жіноча творчість, це відображається в деталях: акцент на прикрасі на передньому плані натюрморту, перевага квіткових мотивів, омріяна подорож і сподівання... - йдеться у повідомленні анонсу.


Виставка триватиме до 28 лютого. Галерея за адресою вул. Космічна, 9 працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.


*Зоя Броніславівна Авраменко народилась 8 лютого 1966 році у Кременчуці. В 1995 закінчила Харківський Державний педагогічний університет, художньо-графічний факультет. Згодом, у 1997 році, отримала спеціальність дизайнера художньо-графічних програм.


Творчий шлях почала художником-ілюстратором в Харкові. Після повернення до Кременчука, у 2000 році, працювала художником-дизайнером в рекламних агенціях міста, викладачем креслення і малювання в ЗОШ №20, №21, екскурсоводом в Кременчуцькій міській художній галереї.


Наразі мисткиня реалізує себе в двох напрямках: як художниця та як педагог – викладає в приватній студії та керує художньою студією для дорослих і дітей «Колібрі» в МПК, є учасником пленерів, приймає участь в міських, регіональних та Всеукраїнських художніх виставках. Роботи художниці знаходяться в фондах музеїв України, в приватних колекціях в Україні та за кордоном.


Пані Зоя активно займається громадською діяльністю, за її ініціативи створена творча спілка кременчуцьких художників «Співдружність», метою якої є допомога творчим людям з обмеженими фізичними можливостями.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин художница галерея

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