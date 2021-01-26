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В Кременчуге на Пивзаводовском круге «притерлись» две легковушки

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 733

 

В ДТП никто не пострадал

В Кременчуге на Пивзаводовском круге «притерлись» две легковушки. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, в ДТП никто не пострадал. 


На месте работают патрульные. Будьте внимательны на дороге!

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульная полиция Кременчуга
Теги: дтп авария

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