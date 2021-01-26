Лікарня «Кременчуцька» поповнилася автомобілем з цистерною для перевезення кисню

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 386

Коли ситуація щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію стабілізується, машину використовуватимуть для інших потреб лікарні

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» поповнилася автомобілем з цистерною для перевезення медичного кисню. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, цього тижня його доставили до Кременчука.





Машина транспортуватиме кисень від підприємства-виробника до лікарень Кременчука. У разі нагальної потреби її можна буде використовувати як ємність для зберігання і подачі кисню пацієнтам у закладах, де немає стаціонарних кріоциліндрів великого об’єму.





Коли ситуація щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію стабілізується, цистерну можна буде встановити стаціонарно, а автомобіль використовувати для інших потреб лікарні.