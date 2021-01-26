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Фотофакт: у Горішніх Плавнях Kia збив велосипедиста

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 720

 

Дідусь у лікарні

28 січня близько 20.00 у Горішніх Плавнях сталася ДТП. На перехресті у Піддубному Kia збив велосипедиста. 


Постраждав дідусь, його госпіталізували.


Очевидці у соцмережах повідомляють, що дід був у світловідбиваючому жилеті.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: Горішні Плавні ДТП

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