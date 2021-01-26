Фотофакт: у Горішніх Плавнях Kia збив велосипедиста

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 720

28 січня близько 20.00 у Горішніх Плавнях сталася ДТП. На перехресті у Піддубному Kia збив велосипедиста.





Постраждав дідусь, його госпіталізували.



Очевидці у соцмережах повідомляють, що дід був у світловідбиваючому жилеті.