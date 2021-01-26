За добу COVID-19 виявили у 11 кременчужан

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Сьогодні, 28 січня, в Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 8 жінок віком від 33 до 81 років та 3 чоловіка віком 48 до 69 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 41 пацієнт.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 44 пацієнти.



Всього зареєстровано 5 672 випадки: одужало 5 328, померло 155.