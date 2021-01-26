За добу COVID-19 виявили у 11 кременчужан

Одужало 44 пацієнти
Сьогодні, 28 січня, в Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 8 жінок віком від 33 до 81 років та 3 чоловіка віком 48 до 69 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 41 пацієнт.
По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 44 пацієнти.
Всього зареєстровано 5 672 випадки: одужало 5 328, померло 155.