Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 11 кременчужан

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 519

Одужало 44 пацієнти

Сьогодні, 28 січня, в Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 8 жінок віком від 33 до 81 років та 3 чоловіка віком 48 до 69 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 41 пацієнт.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 44 пацієнти.


Всього зареєстровано 5 672 випадки: одужало 5 328, померло 155.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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