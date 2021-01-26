Кременчуцьку молодь кличуть позмагатися у читанні віршів Шевченка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 334

Заявку на конкурс «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» можна подати до 19 лютого

25 лютого о 13.00 відбудеться конкурс на краще читання віршів Тараса Григоровича Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській», у якому запрошують взяти участь молодь Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії, він проходитиме у глядацькій залі Будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, 14.





Конкурс проводять щороку з метою залучення школярів до літературної спадщини Тараса Шевченка, виховання почуття любові до Батьківщини, гордості за свою націю і державу, співпереживання за долю рідного народу, створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань у Кременчуці.





До участі у ньому запрошують переможців конкурсів на краще читання віршів Шевченка віком від 6 до 17 років включно, які були проведені попередньо у школах та закладах позашкільної освіти Кременчука. Кожен учасник має представити для виступу один твір тривалістю до 3 хвилин.





Заявку на участь в конкурсі необхідно направляти до департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, каб. 114, т. 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61 до 19 лютого.





У заявці необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по-батькові учасника;

його дату народження;

контактний телефон учасника;

повну назву навчального закладу;

контактний телефон навчального закладу;

назву обраного твору.

Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, до участі не прийматимуться.





Підсумки конкурсу будуть проводитись серед дітей та підлітків чотирьох вікових категорій:

від 6 до 8 років;

від 9 до 11 років;

від 12 до 14 років;

від 15 до 17 років.

У кожній віковій категорії оберуть трьох переможців (І-ІІІ місця). Учасників, які посіли перше, друге та третє місця, нагородять грамотами департаменту у справах сімей та дітей та заохочувальними подарунками.