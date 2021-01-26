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Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчуцьку молодь кличуть позмагатися у читанні віршів Шевченка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 334

 

Заявку на конкурс «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» можна подати до 19 лютого

25 лютого о 13.00 відбудеться конкурс на краще читання віршів Тараса Григоровича Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській», у якому запрошують взяти участь молодь Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії, він проходитиме у глядацькій залі Будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, 14.

Конкурс проводять щороку з метою залучення школярів до літературної спадщини Тараса Шевченка, виховання почуття любові до Батьківщини, гордості за свою націю і державу, співпереживання за долю рідного народу, створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань у Кременчуці.


До участі у ньому запрошують переможців конкурсів на краще читання віршів Шевченка віком від 6 до 17 років включно, які були проведені попередньо у школах та закладах позашкільної освіти Кременчука. Кожен учасник має представити для виступу один твір тривалістю до 3 хвилин.


Заявку на участь в конкурсі необхідно направляти до департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, каб. 114, т. 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61 до 19 лютого.


У заявці необхідно вказати:

  • прізвище, ім’я, по-батькові учасника;
  • його дату народження;
  • контактний телефон учасника;
  • повну назву навчального закладу;
  • контактний телефон навчального закладу;
  • назву обраного твору.

Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, до участі не прийматимуться.


Підсумки конкурсу будуть проводитись серед дітей та підлітків чотирьох вікових категорій:

  • від 6 до 8 років;
  • від 9 до 11 років;
  • від 12 до 14 років;
  • від 15 до 17 років.

У кожній віковій категорії оберуть трьох переможців (І-ІІІ місця). Учасників, які посіли перше, друге та третє місця, нагородять грамотами департаменту у справах сімей та дітей та заохочувальними подарунками.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс стихи Тарас Шевченко дети подростки молодежь

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