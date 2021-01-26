Кременчуцьку молодь кличуть позмагатися у читанні віршів Шевченка

25 лютого о 13.00 відбудеться конкурс на краще читання віршів Тараса Григоровича Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській», у якому запрошують взяти участь молодь Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії, він проходитиме у глядацькій залі Будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, 14.
Конкурс проводять щороку з метою залучення школярів до літературної спадщини Тараса Шевченка, виховання почуття любові до Батьківщини, гордості за свою націю і державу, співпереживання за долю рідного народу, створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань у Кременчуці.
До участі у ньому запрошують переможців конкурсів на краще читання віршів Шевченка віком від 6 до 17 років включно, які були проведені попередньо у школах та закладах позашкільної освіти Кременчука. Кожен учасник має представити для виступу один твір тривалістю до 3 хвилин.
Заявку на участь в конкурсі необхідно направляти до департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, каб. 114, т. 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61 до 19 лютого.
У заявці необхідно вказати:
Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, до участі не прийматимуться.
Підсумки конкурсу будуть проводитись серед дітей та підлітків чотирьох вікових категорій:
У кожній віковій категорії оберуть трьох переможців (І-ІІІ місця). Учасників, які посіли перше, друге та третє місця, нагородять грамотами департаменту у справах сімей та дітей та заохочувальними подарунками.