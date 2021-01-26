До Кременчука після карантину повертається футзал - розклад змагань

Футзал після карантину повертається до Кременчука. На офційному сайті Кременя опублікували розклад матчів чемпіонату та першостей Кременчука з футзалу. Зауважимо, що під час карантину змагання проходять без глядачів.
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ПОЛІТЕХНІК
|
30.01.2021
|
16:00
|
Кредмаш – ОДЮК
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
17:00
|
Марсель – Трансгаз
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
18:00
|
Оверком – Круть і Ко
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
19:00
|
Поло – Арсенал
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
20:00
|
Діліжанс – ВПУ-7
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
31.01.2021
|
12:00
|
Геологія – ТАС
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
13:00
|
Ягуар – Адвокат
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
14:00
|
Світловодськ – Джей Ті Ай
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
15:00
|
FERREXPO – Шарліс
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
16:00
|
Арсенал – Діліжанс
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
17:00
|
Трансгаз – Поло
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
18:00
|
Динамо – Оверком
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
19:00
|
Круть і Ко - Марсель
|
2 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ГРАНІТ
|
30.01.2021
|
13:00
|
Юність – Мегаспорт
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
14:00
|
Магія смаку – Ізумруд
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
15:00
|
Прорив – Чемпіон
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
16:00
|
Шершні – Кременчук
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
17:00
|
ПрАТ Кременчукгаз – Талант
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
18:00
|
Правий берег – Рошен
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
19:00
|
Нафтохімік-В – Кремінь АТО
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
31.01.2021
|
11:00
|
Теплоенерго – ПП
|
4 Ліга
|
31.01.2021
|
12:00
|
Деївка – Брест
|
3 Ліга
|
31.01.2021
|
13:00
|
Колос – Зоря
|
4 Ліга
|
31.01.2021
|
14:00
|
1-й Віконний – Стріт
|
3 Ліга
|
31.01.2021
|
15:00
|
Світ спорту – Фортуна
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
16:00
|
Олімп – Патріот
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
17:00
|
Маяк-2 – Пронозівка
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
18:00
|
Локомотив – Інтер Авто
|
3 Ліга
Дискваліфіковані: