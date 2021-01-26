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Кременчук, Спорт, Афіша

До Кременчука після карантину повертається футзал - розклад змагань

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 450

 

Змагання проходять без глядачів 

Футзал після карантину повертається до Кременчука. На офційному сайті Кременя опублікували розклад матчів чемпіонату та першостей Кременчука з футзалу. Зауважимо, що під час карантину змагання проходять без глядачів. 


Дата

Початок

Матч

 
 

ПОЛІТЕХНІК

30.01.2021

16:00

Кредмаш – ОДЮК

2 Ліга

30.01.2021

17:00

Марсель – Трансгаз

2 Ліга

30.01.2021

18:00

Оверком – Круть і Ко

2 Ліга

30.01.2021

19:00

Поло – Арсенал

2 Ліга

30.01.2021

20:00

Діліжанс – ВПУ-7

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

31.01.2021

12:00

Геологія – ТАС

1 Ліга

31.01.2021

13:00

Ягуар – Адвокат

1 Ліга

31.01.2021

14:00

Світловодськ – Джей Ті Ай

1 Ліга

31.01.2021

15:00

FERREXPO – Шарліс

1 Ліга

31.01.2021

16:00

Арсенал – Діліжанс

2 Ліга

31.01.2021

17:00

Трансгаз – Поло

2 Ліга

31.01.2021

18:00

Динамо – Оверком

2 Ліга

31.01.2021

19:00

Круть і Ко - Марсель

2 Ліга

 

 

Дата

Початок

Матч

 
 

ГРАНІТ

30.01.2021

13:00

Юність – Мегаспорт

4 Ліга

30.01.2021

14:00

Магія смаку – Ізумруд

5 Ліга

30.01.2021

15:00

Прорив – Чемпіон

4 Ліга

30.01.2021

16:00

Шершні – Кременчук

5 Ліга

30.01.2021

17:00

ПрАТ Кременчукгаз – Талант

4 Ліга

30.01.2021

18:00

Правий берег – Рошен

5 Ліга

30.01.2021

19:00

Нафтохімік-В – Кремінь АТО

3 Ліга

ГРАНІТ

31.01.2021

11:00

Теплоенерго – ПП

4 Ліга

31.01.2021

12:00

Деївка – Брест

3 Ліга

31.01.2021

13:00

Колос – Зоря

4 Ліга

31.01.2021

14:00

1-й Віконний – Стріт

3 Ліга

31.01.2021

15:00

Світ спорту – Фортуна

5 Ліга

31.01.2021

16:00

Олімп – Патріот

5 Ліга

31.01.2021

17:00

Маяк-2 – Пронозівка

5 Ліга

31.01.2021

18:00

Локомотив – Інтер Авто

3 Ліга


Дискваліфіковані:

  • Єгор Смірнов (Ягуар)
  • Володимир Луценко (ОДЮК)
  • Олексій Крупенко (Деївка)
  • Артем Демаков (Стріт)
  • Артем Семененко (Ізумруд)
  • Вадим Заніздря (Мегаспорт)
  • Сергій Герасимов (Кременчук)
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футзал мініфутбол

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