До Кременчука після карантину повертається футзал - розклад змагань

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 450

Футзал після карантину повертається до Кременчука. На офційному сайті Кременя опублікували розклад матчів чемпіонату та першостей Кременчука з футзалу. Зауважимо, що під час карантину змагання проходять без глядачів.





Дата Початок Матч ПОЛІТЕХНІК 30.01.2021 16:00 Кредмаш – ОДЮК 2 Ліга 30.01.2021 17:00 Марсель – Трансгаз 2 Ліга 30.01.2021 18:00 Оверком – Круть і Ко 2 Ліга 30.01.2021 19:00 Поло – Арсенал 2 Ліга 30.01.2021 20:00 Діліжанс – ВПУ-7 2 Ліга ПОЛІТЕХНІК 31.01.2021 12:00 Геологія – ТАС 1 Ліга 31.01.2021 13:00 Ягуар – Адвокат 1 Ліга 31.01.2021 14:00 Світловодськ – Джей Ті Ай 1 Ліга 31.01.2021 15:00 FERREXPO – Шарліс 1 Ліга 31.01.2021 16:00 Арсенал – Діліжанс 2 Ліга 31.01.2021 17:00 Трансгаз – Поло 2 Ліга 31.01.2021 18:00 Динамо – Оверком 2 Ліга 31.01.2021 19:00 Круть і Ко - Марсель 2 Ліга

Дата Початок Матч ГРАНІТ 30.01.2021 13:00 Юність – Мегаспорт 4 Ліга 30.01.2021 14:00 Магія смаку – Ізумруд 5 Ліга 30.01.2021 15:00 Прорив – Чемпіон 4 Ліга 30.01.2021 16:00 Шершні – Кременчук 5 Ліга 30.01.2021 17:00 ПрАТ Кременчукгаз – Талант 4 Ліга 30.01.2021 18:00 Правий берег – Рошен 5 Ліга 30.01.2021 19:00 Нафтохімік-В – Кремінь АТО 3 Ліга ГРАНІТ 31.01.2021 11:00 Теплоенерго – ПП 4 Ліга 31.01.2021 12:00 Деївка – Брест 3 Ліга 31.01.2021 13:00 Колос – Зоря 4 Ліга 31.01.2021 14:00 1-й Віконний – Стріт 3 Ліга 31.01.2021 15:00 Світ спорту – Фортуна 5 Ліга 31.01.2021 16:00 Олімп – Патріот 5 Ліга 31.01.2021 17:00 Маяк-2 – Пронозівка 5 Ліга 31.01.2021 18:00 Локомотив – Інтер Авто 3 Ліга





Дискваліфіковані: