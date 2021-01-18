На цьому тижні Кременчук отримає автомобіль з цистерною для перевезення медичного кисню

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Додатковий кріоциліндр для збереження рідкого кисню встановили на території І міської лікарні ім. Богаєвського

На цьому тижні Кременчук має отримати автомобіль з цистерною для перевезення медичного кисню від підприємства-виробника до лікувальних закладів нашого міста. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа проінформував, що у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» повністю завершилися роботи з монтажу киснепроводу від кріоємності до ліжок пацієнтів, і кисень подано у систему. Тож хворі відтепер отримують його централізовано. Враховуючи 34 кисневі концентратори, які є у інфекційному відділенні, пацієнти забезпечені киснем на 120%.





Крім того, додатковий кріоциліндр для збереження рідкого кисню дещо меншого об’єму встановили і на території І міської лікарні ім. Богаєвського.





- Відтепер, з урахуванням інших ємностей, запасів кисню у цьому лікувальному закладі вистачає на тиждень, і вони своєчасно поповнюються, - прокоментував Максим Середа.