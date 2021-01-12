У лікарні «Кременчуцькій» завершують монтаж киснепроводу до палат пацієнтів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 504 Коментарів: 1

На території інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» завершується монтаж трубопроводу для транспортування рідкого кисню від кріоємності до будівлі лікарні та безпосередньо до ліжок пацієнтів. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.





Директор лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова зазначила, що на сьогоднішній день роботи з монтажу киснепроводу знаходяться на завершальній стадії. Вона також повідомила, що вирішується питання щодо забезпечення електропостачання цього об’єкту.





За сприятливих погодних умов до 25 січня кисень зможуть запустити у систему і доставляти до боксів, де знаходяться хворі.



