Проєкт «про котиків»: як живуть кременчуцькі вуличні коти та чим вони корисні місту

«Я однозначно «за» програми, що направлені на контроль за бродячими котами. Адже основна мета - щоб тварина не стала джерелом інфекції для людини», - головний епідеміолог міста
Сьогодні, 13 січня, відбулася зустріч із волонтерами, заступницею директора КП «Спецсервіс-Кременчук» Мариною Кожушко та головним епідеміологом міста Ларисою Коровіною.
Згідно з проєкту рішення, який депутати затвердили на сесії міськради 22 грудня, котів віднесли до таких, що виконують природну функцію дератизації (знищення гризунів).
- Чи можуть коти розносити інфекції? На скільки вони небезпечні для людини?
- Коти можуть бути джерелом інфекції корости, якою частіше хворіють дітки, лямбліозу, токсопламозу, що є особливо небезпечним для вагітних жінок; різні гельмінтози, а найстрашніше – сказ. І у нас були такі випадки у місті. Це все стосується бродячих котів, адже вони є основною масою небезпеки зараження для людини. Тому всі заходи направлені на лікування, прививання тварин – це тільки позитив, зменшення кількості тварин шляхом стерилізації – це безперечно плюс. Такі заходи завжди схвалюються.
- Як відомо, коти стали екосистемою, як Ви вважаєте чи справляються вони із природною функцією дератизації – знищення гризунів?
- Зі щурами боротьба одна – їх потрібно знищувати. Це не справа котів. Де є коти, де вони живуть – там гризунів немає, вони йдуть звідти.
- А блохи? Чи переносять вони інфекції?
- Блоха не переносить захворювань, крім паразитозу та живе виключно на тваринах. Але ми ж всі розуміємо, що після котів потрібно мити руки, тримати під контролем, дотримуватися норм та обачливо ставитися до безпеки свого здоров’я.
- «Спецсервіс» піклується про те, щоб всі тварини були стерилізовані та привиті. Переконана, що вакцинація та дегельмінтизація у бродячих тварин використовується активніше, ніж у домашніх улюбленців. Волонтери більш відповідальні.
- Є статистика минулого року, де коти нанесли людям 106 пошкоджень і лише 16 з них – вуличні. Домашні коти практично всі не привиті. Хоча це дуже широко пропагується у місті.
ТелеграфЪ завітав до домівок безпритульних тваринок та поспілкувався із мешканцями, які забезпечують їх їжею та вдало співпрацюють із «Спецсервісом» задля надання вчасної допомоги.
Волонтери говорять про людей, які грішать на котів, що начебто тварини розводять бліх, але в цьому немає ніякої вини котиків. Це лише людська заслуга. З відео видно, що люди зовсім занедбали свої підвали і їм потрібно повчитися у тварин бути чистолюбивими.
Згідно із проєктом «Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Кременчуцької міської територіальної громади», для захисту котів від жорстокого поводження, заборонили зачиняти віконні прорізи підвалів будинків. Не всі цього дотримуються і будуть нести відповідальність перед законом.
Волонтер Інна Хвостова зазначила, що закриття тварин в підвалі – це не лише порушення закону, а й призводить до появи плісняви та гризунів.