Проєкт «про котиків»: як живуть кременчуцькі вуличні коти та чим вони корисні місту

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 092 Коментарів: 1

«Я однозначно «за» програми, що направлені на контроль за бродячими котами. Адже основна мета - щоб тварина не стала джерелом інфекції для людини», - головний епідеміолог міста





















































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 13 січня, відбулася зустріч із волонтерами, заступницею директора КП «Спецсервіс-Кременчук» Мариною Кожушко та головним епідеміологом міста Ларисою Коровіною.









Згідно з проєкту рішення, який депутати затвердили на сесії міськради 22 грудня, котів віднесли до таких, що виконують природну функцію дератизації (знищення гризунів).





А як же блохи!





ТелеграфЪ взяв коментар у головного епідеміолога міста Лариси Коровіної:





- Чи можуть коти розносити інфекції? На скільки вони небезпечні для людини?

- Коти можуть бути джерелом інфекції корости, якою частіше хворіють дітки, лямбліозу, токсопламозу, що є особливо небезпечним для вагітних жінок; різні гельмінтози, а найстрашніше – сказ. І у нас були такі випадки у місті. Це все стосується бродячих котів, адже вони є основною масою небезпеки зараження для людини. Тому всі заходи направлені на лікування, прививання тварин – це тільки позитив, зменшення кількості тварин шляхом стерилізації – це безперечно плюс. Такі заходи завжди схвалюються.





«Пам’ятаю, років 8 назад, створювалися ветеринарами, працівниками «Спецсервісу» проекти, спрямовані саме на стерилізацію. Тобто тварин стерилізують та відпускають в їх адаптований простір. Я відреагувала із скептицизмом, адже мені було потрібно тут і зараз, щоб не бродили собаки, не кусали дітей, не порушували спокій міста. Я не вірила в цей ефект. Але пройшло 5 років і ми дійсно, практично не бачимо бродячих у скверах та парках, вони не кучкуються на зупинках, їх реально стало менше. Це говорить про те, що ця програма спрацювала і дала свій ефект. Тепер всі бачать результат»





- Як відомо, коти стали екосистемою, як Ви вважаєте чи справляються вони із природною функцією дератизації – знищення гризунів?

- Зі щурами боротьба одна – їх потрібно знищувати. Це не справа котів. Де є коти, де вони живуть – там гризунів немає, вони йдуть звідти.





- А блохи? Чи переносять вони інфекції?

- Блоха не переносить захворювань, крім паразитозу та живе виключно на тваринах. Але ми ж всі розуміємо, що після котів потрібно мити руки, тримати під контролем, дотримуватися норм та обачливо ставитися до безпеки свого здоров’я.













Домашні коти кусають кременчужан у 6 разів частіше, ніж вуличні





Марина Кожушко наголосила на тому, що:

- «Спецсервіс» піклується про те, щоб всі тварини були стерилізовані та привиті. Переконана, що вакцинація та дегельмінтизація у бродячих тварин використовується активніше, ніж у домашніх улюбленців. Волонтери більш відповідальні.





Лариса Іванівна погодилася та додала:

- Є статистика минулого року, де коти нанесли людям 106 пошкоджень і лише 16 з них – вуличні. Домашні коти практично всі не привиті. Хоча це дуже широко пропагується у місті.





«Я однозначно «за» програми, що направлені на контроль за бродячими котами. Адже основна мета - щоб тварина не стала джерелом інфекції для людини»









Чому забитий підвал небезпечніший за котиків у ньому









ТелеграфЪ завітав до домівок безпритульних тваринок та поспілкувався із мешканцями, які забезпечують їх їжею та вдало співпрацюють із «Спецсервісом» задля надання вчасної допомоги.









Волонтери говорять про людей, які грішать на котів, що начебто тварини розводять бліх, але в цьому немає ніякої вини котиків. Це лише людська заслуга. З відео видно, що люди зовсім занедбали свої підвали і їм потрібно повчитися у тварин бути чистолюбивими.









Згідно із проєктом «Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Кременчуцької міської територіальної громади», для захисту котів від жорстокого поводження, заборонили зачиняти віконні прорізи підвалів будинків. Не всі цього дотримуються і будуть нести відповідальність перед законом.









Волонтер Інна Хвостова зазначила, що закриття тварин в підвалі – це не лише порушення закону, а й призводить до появи плісняви та гризунів.





- Хочу наголосити, що наглухо закритий підвал, це не тільки про котів, це порушення цілої низки законів і норм, за що передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. По перше, це порушення Правил пожежної безпеки в Україні, згідно з якими не допускається закривати наглухо віконні прорізи підвалів, а також захаращувати їх або закладати. По-друге, це порушення санітарних вимог, відсутність вентиляції, підвищена вологість у підвальних приміщеннях спричиняють появу плісняви та грибків, йде руйнування фундаменту житлових будинків, не кажучи вже про те, що заводяться підвальні блохи та щури. По-третє, це порушення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», і якщо замурована заживо тварина, залишена на призволяще без їжі і води помре в підвалі, той хто його закрив несе кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі. А якщо пощастить і котика вдасться витягти живим, то такі «закривачі підвалів» мають заплатити штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.









Як живуть Бабайка, Серьожка та Муська у будинку, де їм завжди раді





«Вони ж наші, наші охоронці, живу тут 20 років і хожу годувати. Багато кого беру додому на перетримку. Не потрібно боятися бліх – потрібно боятися жорстокості людей щодо тварин. Люди які закривають, замуровують у підвалах кошенят – дуже жорстокі. Ми завжди рятуємо, розриваємо, знаходимо доступ, бо кошенятка кричать, - мешканка жартує, що в них навіть графік є, для годування котиків.







