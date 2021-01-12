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Кременчук, Споживач

Кабмін пообіцяв зниження ціни на газ на 30%

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 159 Коментарів: 2

 

Повернуть державне регулювання

Кабінет міністрів України на тлі масових протестів повернув державне регулювання цін на газ. Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів.


«Наразі це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%», - написав прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.


Наразі (із серпня цього року) ціна на газ є нерегульованою, вона залежить від ринку. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна Кабмін

Коментарі: 2

808
inattentive:
Сьогодні, 16:00

А предприятиям ? Предприятия не загружены (почти стоят , сплошные сокращения). Неужели надо постоянно выходить на митинги ?


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Гуру:
Сьогодні, 16:05

а в хранилища по какой цене закачивали? сколько ещё эти зетвари будут людей за лохов держать?


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