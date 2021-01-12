Кабмін пообіцяв зниження ціни на газ на 30%

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 159 Коментарів: 2

Кабінет міністрів України на тлі масових протестів повернув державне регулювання цін на газ. Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів.





«Наразі це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%», - написав прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.





Наразі (із серпня цього року) ціна на газ є нерегульованою, вона залежить від ринку.