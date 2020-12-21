Бюджет-2021, гроші на піар мера та захист котів — сесія Кременчуцької міськради 22 грудня (трансляція з 10.00)
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Онлайн-трансляція - з 10.00, сесія розгляне сотню питань
22 грудня – вирішальна сесія для наступного року: депутати ухвалюватимуть низку міських програм (на які закладається фінансування), а після них – рішення про бюджет міста на 2021 рік. Точніше тепер це бюджет Кременчуцької міської територіальної громади разом з приєднаною Потоківською громадою (села Потоки, Придніпрянське, Соснівка, Мала Кохнівка).
Рішення про бюджет є резонансним – хоча б тому, що при його дефіциті у 263 мільйона пропонується віддати 21 мільйон на комунальну «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», у тому числі 9 мільйонів - на друк газети. При цьому, наприклад, на міську цільову програму запобігання коронавірусу виділяється вдвічі менше – 12 млн грн. На капітальний ремонт доріг піде всього 3 млн грн.
Також сесія розгляне земельні питання, ймовірно, будуть внесені й додаткові. Серед них – «Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Кременчуцької міської територіальної громади». Йдеться про те, щоб котів визнати частиною екосистеми міста, не замуровувати підвали, обрікаючи їх на смерть.
Про хід розгляду сесійних питань – у стрічці новин ТЪ.
Порядок денний
Про затвердження Регламенту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання.
Про затвердження Положення про помічника – консультанта депутата Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання.
Про затвердження Комплексної Програми «Про оздоровлення та відпочинок членів профспілки органів місцевого самоврядування і їх структурних підрозділів та їх дітей, членів профспілки пенсіонерів органів місцевого самоврядування і структурних підрозділів м. Кременчука на 2021-2025 роки».
Про затвердження Плану роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.
Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом.
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження Програми інформатизації міста Кременчука на 2019-2021 роки».
Про затвердження «Комплексної програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки».
Про затвердження переліку об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації в 2021 році.
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності та реєстрацію права власності.
Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності, продовження договорів оренди без проведення аукціону.
Про продовження договору позички нежитлового приміщення, яке належить до комунальної власності.
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцкого району Полтавської області цілісного майнового комплексу Малокохнівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про безоплатне прийняття із власності Потоківської сільської ради до комунальної власності територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області цілісного майнового комплексу дошкільного навчального закладу «Світлячок» Потоківської сільської ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області цілісного майнового комплексу Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука та Потоківського старостинського округу, до складу якого входять села Потоки, Соснівка, Придніпрянське та Мала Кохнівка на 2019-2023 роки в новій редакції.
Про затвердження Програми розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2021-2023 роки.
Про затвердження Програми охорони довкілля на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу на період 2021-2025 роки («Довкілля-2025»).
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року «Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» на 2017-2021 роки».
Про затвердження статутів комунальних закладів культури в новій редакції.
Про затвердження Комплексної програми утримання та розвитку комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» на 2021-2025 роки.
Про затвердження Комплексної програми утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку «Міський сад» на 2021-2025 роки.
Про затвердження Комплексної програми утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку «Парк Крюківський» на 2021-2025 роки.
Про затвердження Комплексної програми утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку «Парк Миру» на 2021-2025 роки.
Про затвердження міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2023 роки у м. Кременчуці.
Про перейменування та затвердження у новій редакції статутів комунальних закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 квітня 2020 року «Про затвердження міської цільової програми «Шкільний Громадський бюджет м. Кременчука на 2020-2024 роки (зі змінами)».
Про затвердження Програми відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення Кременчуцької міської територіальної громади міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2021 рік.
Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки.
Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки.
Про затвердження статутів закладів охорони здоровʹя в новій редакції.
Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року «Про затвердження Міської цільової програми централізованого харчування пацієнтів закладів охорони здоровʹя м. Кременчука на 2018-2020 роки».
Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2020-2022 роки».
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 березня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» на 2018-2020 роки».
Про перейменування комунального підприємства «Кременчуцький міжрайонний навчально-курсовий комбінат» Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки в новій редакції.
Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки у новій редакції.
Про затвердження міської цільової програми «Діти Кременчука» на 2021-2025 роки в новій редакції.
Про перейменування Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради та затвердження положення в новій редакції.
Про перейменування Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження положення в новій редакції.
Про перейменування комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2025 роки в новій редакції.
Про затвердження Програми розвитку закладів позашкільної освіти м. Кременчука на 2021-2025 роки в новій редакції.
Про затвердження статутів комунальних закладів позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості», «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин» у нових редакціях.
Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» на 2020-2022 роки.
Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки в новій редакції.
Про затвердження Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери м. Кременчука на 2019-2021 роки в новій редакції.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 25.06.2020 «Про затвердження міської Програми з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів у м. Кременчуці на 2021-2025».
Про затвердження міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки в місті Кременчуці та Потоківському старостинському окрузі, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2020 року «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) м. Кременчука на 2020 рік».
Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах м. Кременчука та Потоківського старостинського округу на 2021 рік.
Про затвердження Програми розвитку зовнішнього освітлення міста Кременчука та Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка «Світло на 2021-2025 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про затвердження Програми розвитку дорожньо-мостового господарства міста Кременчука на 2018-2022 роки».
Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2021 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».
Про затвердження Програми капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирного житлового фонду на 2021 рік.
Про затвердження Програми фінансової підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2021-2025 роки.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2020 рік».
Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2021 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми утримання міських кладовищ м. Кременчука та забезпечення діяльності КП СКРП на 2020 рік».
Про затвердження Програми утримання міських кладовищ м. Кременчука, кладовищ Потоківського старостинського округу та забезпечення діяльності КП СКРП на 2021 рік.
Про внесення змін до рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року, від 22 грудня 2017 року, від 11 жовтня 2018 року, від 13 грудня 2018 року.
Про затвердження міської Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021-2023 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово – експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2020 рік».
Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2021 рік.
Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА – СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2021 рік.
Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Кременчука на 2021 рік.
Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради на 2021 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми санітарного очищення міста Кременчука та забезпечення діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2020 рік».
Про затвердження Програми санітарного очищення міста Кременчука та Потоківського старостинського округу та забезпечення діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2021 рік.
Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2021-2025 роки.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 жовтня 2020 року «Про затвердження Програми по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) в межах Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік».
Про початок роботи по внесенню змін до детальних планів територій в межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
Про затвердження Програми розробки містобудівної документації в межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2025 роки.
Про припинення права користування земельними ділянками.
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам.
Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.
Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам.
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.
Про укладення договорів оренди землі на новий строк.
Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.
Про зміну цільового призначення земельних ділянок.
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.
Про затвердження Програми реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2021 рік.
Про затвердження Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу в 2021 році.
Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.
Про затвердження Програми забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2020 року.
Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоровʹя, що належать до комунальної власності міської територіальної громади та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням.
Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.