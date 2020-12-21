Бюджет-2021, гроші на піар мера та захист котів — сесія Кременчуцької міськради 22 грудня (трансляція з 10.00)

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 653 Коментарів: 2

22 грудня – вирішальна сесія для наступного року: депутати ухвалюватимуть низку міських програм (на які закладається фінансування), а після них – рішення про бюджет міста на 2021 рік. Точніше тепер це бюджет Кременчуцької міської територіальної громади разом з приєднаною Потоківською громадою (села Потоки, Придніпрянське, Соснівка, Мала Кохнівка).









Рішення про бюджет є резонансним – хоча б тому, що при його дефіциті у 263 мільйона пропонується віддати 21 мільйон на комунальну «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», у тому числі 9 мільйонів - на друк газети. При цьому, наприклад, на міську цільову програму запобігання коронавірусу виділяється вдвічі менше – 12 млн грн. На капітальний ремонт доріг піде всього 3 млн грн.

Також сесія розгляне земельні питання, ймовірно, будуть внесені й додаткові. Серед них – «Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Кременчуцької міської територіальної громади». Йдеться про те, щоб котів визнати частиною екосистеми міста, не замуровувати підвали, обрікаючи їх на смерть.









Про хід розгляду сесійних питань – у стрічці новин ТЪ.