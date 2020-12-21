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Кременчук, Культура, Кременчуг

За два роки у Кременчуці культурні потреби інтелігенції не враховані - пропонують передплатити газети у бібліотечну систему

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 382 Коментарів: 1

Депутати рішення не підтримали

 

Депутатка Лариса Гориславець зачитала звернення «Про забезпечення фінансування періодичних видань» на черговій сесії Кременчуцької міської ради. До неї звернувся керівник Товариства української мови Юрій Мартиновський з листом про необхідність фінансування забезпечення передплати періодичних видань бібліотечній системі Кременчука на загальну суму близько 500 000 гривень.


Дитяча бібліотечна система у 2019 та 2020 році нічого не отримала на періодичні видання, так само й бібліотечна система для дорослих не отримувала ніякого фінансування на передплату.


Згідно із відповіддю на звернення Юрія Мартиновського керівництво бібліотек укладало два договори на передплату газет та журналів на загальну суму близько 200 000 грн, але вони не були профінансовані.


Лариса Гориславець зауважила, що важко усвідомлювати, що два роки поспіль культурні потреби інтелігенції не враховані і розвиток бібліотечної галузі зупинено. Вона запропонувала депутатам доручити Департаменту фінансів забезпечити в повному обсязі фінансування передплати періодичних видань у 2021 році, й Управлінню культури - надати інформацію про виконання комплексної програми розвитку культури та туризму, щодо планових та реальних показників поповнення бібліотечних фондів.


Міський голова Віталій Малецький запропонував кременчуцьким газетам самим подарувати бібліотекам по три екземпляри з кожного номера, щоб сформувати бібліотечний фонд.


19 депутатів проголосували «за» - рішення не прийнято, проте апарат ради оформить його як депутатське звернення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: газета бібліотека сессия горсовета
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

188
Saidis:
Сьогодні, 14:34

а интелегенция не может задовольняти свои культурные потреби читая новости в телефоне? smile smile smile


0 0

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