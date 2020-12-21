Співвласники 4 кременчуцьких будинків поскаржилися депутату на свого голову правління ОСББ

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22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради депутат Олександр Березянський озвучив запит. Зокрема, він заявив, що до нього звернулися мешканці чотирьох будинків на Молодіжному зі скаргами на голову правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Олександра Ткаченка та юриста ОСББ Олександра Плескача.



Зокрема, як було сказано в запиті, мешканці заявили, що в протоколах про створення ОСББ були підроблені підписи. Крім того, керівників ОСББ вони підозрюють у махінаціях з теплими кредитами (за державною програмою), зокрема, встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) за завищеною ціною. А також підписанти звернення заявили, що роботи, на які бралися кредити, зроблені неякісно.



Олександр Березянський попросив у запиті департамент ЖКГ надати консультації консультації щодо діяльності ОСББ постраждалим мешканцям.







І звернувся до правоохоронних органів з вимогою порушити кримінальне провадження щодо можливих зловживань у ОСББ. Міський голова Віталій Малецький заявив, що йому теж надходили скарги на голову правління цих ОСББ, і йдеться про кредитні кошти в сумі близько 12 мільйонів гривень.



Депутати підтримали запит. Зазначимо, що міська влада не може втручатися в діяльність ОСББ, це справа співвласників — ДЖКГ може надавати лише консультації людям щодо нормативної бази функціонування ОСББ. Самі ж співвласники в праві проводити збори — і обирати правління, міняти голову.



Раніше Олександр Ткаченко, на якого люди нині скаржаться депутату, був на доброму рахунку в мерії — його запрошували на засідання виконкому, щоб розповісти про реальну економію в ОСББ після встановлення ІТП.



