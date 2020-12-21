У Кременчуці водій Geely заплатив за порушення ПДР передком машини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 322

Водій Geely заплатив за порушення ПДР «передком» машини. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, ДТП сталася на вул. Богаєвського.









Керманич легковика виїхав з другорядної дороги та не надав перевагу у русі ЗІЛу. В аварії ніхто не постраждав.