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У Кременчуці водій Geely заплатив за порушення ПДР передком машини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 322

 

Чоловік врізався у ЗІЛ

Водій Geely заплатив за порушення ПДР «передком» машини. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, ДТП сталася на вул. Богаєвського. 


 


Керманич легковика виїхав з другорядної дороги та не надав перевагу у русі ЗІЛу. В аварії ніхто не постраждав. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
компанія «Інтера Люкс»

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