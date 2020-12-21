У Кременчуці водій Geely заплатив за порушення ПДР передком машини

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Чоловік врізався у ЗІЛ
Водій Geely заплатив за порушення ПДР «передком» машини. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, ДТП сталася на вул. Богаєвського.
Керманич легковика виїхав з другорядної дороги та не надав перевагу у русі ЗІЛу. В аварії ніхто не постраждав.