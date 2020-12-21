В Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині - 545

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За добу в області померло 13 чоловік

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 318 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 14 020 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 979 506 осіб;

одужало – 600 288 осіб;

летальних випадків – 16 897;

проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 32 506 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 22 877 (+521) жителів області, продовжує лікування 8 951 людина, зокрема 196 дітей.



Всього зареєстровано 678 летальних випадків, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 3; Горішні Плавні – 2; Гадяцький, Кобеляцький, Кременчуцький, Лубенський, Семенівський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 545.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 13 296 (141 новий випадок),

Кременчук – 4 417 (16 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 449 (67 нових випадків),

Миргород – 1 348 (59 нових випадків),

Полтавський район – 1 272 (5 нових випадків),

Лохвицький район – 885 (54 нові випадки),

Лубни – 828 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 725 (6 нових випадків),

Пирятинський район – 611 (1 новий випадок),

Котелевський район – 607,

Глобинський район – 537 (26 нових випадків),

Новосанжарський район – 528,

Кременчуцький район – 521 (2 нові випадки),

Диканський район – 466 (16 нових випадків),

Карлівський район – 463,

Миргородський район – 441 (17 нових випадків),

Хорольський район – 401 (28 нових випадків),

Кобеляцький район – 371 (11 нових випадків),

Шишацький район – 371 (7 нових випадків),

Гадяч – 329 (11 нових випадків),

Решетилівський район – 326 (11 нових випадків),

Семенівський район – 317 (34 нові випадки),

Великобагачанський район – 299 (4 нові випадки),

Чутівський район – 277,

Машівський район – 242,

Козельщинський район – 235 (22 нові випадки),

Лубенський район – 225 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 218 (3 нові випадки),

Чорнухинський район – 185,

Гребінківський район – 167 (2 нові випадки),

Оржицький район – 149.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 24,

Гадяч – 63,

Гадяцький – 27,

Глобинський – 77,

Гребінківський – 37,

Диканський – 48,

Зіньківський – 102,

Карлівський – 19,

Кобеляцький – 81,

Козельщинський – 90,

Горішні Плавні – 352,

Котелевський – 64,

Кременчук – 1 761,

Кременчуцький – 245,

Лохвицький – 169,

Лубни – 267,

Лубенський – 77,

Машівський – 58,

Миргород – 355,

Миргородський – 125,

Новосанжарський – 113,

Оржицький – 62,

Пирятинський – 226,

Полтава – 3 715,

Полтавський – 468,

Решетилівський – 47,

Семенівський – 77,

Хорольський – 87,

Чорнухинський – 23,

Чутівський – 12,

Шишацький – 80.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!