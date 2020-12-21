Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині - 545

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 241

 

За добу в області померло 13 чоловік

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 318 осіб;
  • летальних випадків – 232;
  • одужало – 14 020 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 979 506 осіб;
  • одужало – 600 288 осіб;
  • летальних випадків – 16 897;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 102 282 випадки;
  • Вінницька область – 21 145 випадків;
  • Волинська область – 31 138 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
  • Донецька область – 32 760 випадків;
  • Житомирська область – 36 810 випадків;
  • Закарпатська область – 27 303 випадки;
  • Запорізька область – 48 454 випадки;
  • Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
  • Київська область – 54 022 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 861 випадок;
  • Луганська область – 8 994 випадки;
  • Львівська область – 57 401 випадок;
  • Миколаївська область – 27 479 випадків;
  • Одеська область – 65 503 випадки;
  • Полтавська область – 32 506 випадків;
  • Рівненська область – 38 920 випадків;
  • Сумська область – 38 321 випадок;
  • Тернопільська область – 32 579 випадків;
  • Харківська область – 65 652 випадки;
  • Херсонська область – 15 973 випадки;
  • Хмельницька область – 36 840 випадків;
  • Черкаська область – 35 413 випадків;
  • Чернівецька область – 38 555 випадків;
  • Чернігівська область – 27 358 випадків.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 32 506 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 22 877 (+521) жителів області, продовжує лікування 8 951 людина, зокрема 196 дітей.


Всього зареєстровано 678 летальних випадків, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 3; Горішні Плавні – 2; Гадяцький, Кобеляцький, Кременчуцький, Лубенський, Семенівський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 545.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 13 296 (141 новий випадок),
  • Кременчук – 4 417 (16 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 449 (67 нових випадків),
  • Миргород – 1 348 (59 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 272 (5 нових випадків),
  • Лохвицький район – 885 (54 нові випадки),
  • Лубни – 828 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 725 (6 нових випадків),
  • Пирятинський район – 611 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 607,
  • Глобинський район – 537 (26 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 528,
  • Кременчуцький район – 521 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 466 (16 нових випадків),
  • Карлівський район – 463,
  • Миргородський район – 441 (17 нових випадків),
  • Хорольський район – 401 (28 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 371 (11 нових випадків),
  • Шишацький район – 371 (7 нових випадків),
  • Гадяч – 329 (11 нових випадків),
  • Решетилівський район – 326 (11 нових випадків),
  • Семенівський район – 317 (34 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 299 (4 нові випадки),
  • Чутівський район – 277,
  • Машівський район – 242,
  • Козельщинський район – 235 (22 нові випадки),
  • Лубенський район – 225 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 218 (3 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 185,
  • Гребінківський район – 167 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 149.

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 24,
  • Гадяч – 63,
  • Гадяцький – 27,
  • Глобинський – 77,
  • Гребінківський – 37,
  • Диканський – 48,
  • Зіньківський – 102,
  • Карлівський – 19,
  • Кобеляцький – 81,
  • Козельщинський – 90,
  • Горішні Плавні – 352,
  • Котелевський – 64,
  • Кременчук – 1 761,
  • Кременчуцький – 245,
  • Лохвицький – 169,
  • Лубни – 267,
  • Лубенський – 77,
  • Машівський – 58,
  • Миргород – 355,
  • Миргородський – 125,
  • Новосанжарський – 113,
  • Оржицький – 62,
  • Пирятинський – 226,
  • Полтава – 3 715,
  • Полтавський – 468,
  • Решетилівський – 47,
  • Семенівський – 77,
  • Хорольський – 87,
  • Чорнухинський – 23,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 80.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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