В Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині - 545

За добу в області померло 13 чоловік
8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 318 осіб;
- летальних випадків – 232;
- одужало – 14 020 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 979 506 осіб;
- одужало – 600 288 осіб;
- летальних випадків – 16 897;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 102 282 випадки;
- Вінницька область – 21 145 випадків;
- Волинська область – 31 138 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
- Донецька область – 32 760 випадків;
- Житомирська область – 36 810 випадків;
- Закарпатська область – 27 303 випадки;
- Запорізька область – 48 454 випадки;
- Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
- Київська область – 54 022 випадки;
- Кіровоградська область – 7 861 випадок;
- Луганська область – 8 994 випадки;
- Львівська область – 57 401 випадок;
- Миколаївська область – 27 479 випадків;
- Одеська область – 65 503 випадки;
- Полтавська область – 32 506 випадків;
- Рівненська область – 38 920 випадків;
- Сумська область – 38 321 випадок;
- Тернопільська область – 32 579 випадків;
- Харківська область – 65 652 випадки;
- Херсонська область – 15 973 випадки;
- Хмельницька область – 36 840 випадків;
- Черкаська область – 35 413 випадків;
- Чернівецька область – 38 555 випадків;
- Чернігівська область – 27 358 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 32 506 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 22 877 (+521) жителів області, продовжує лікування 8 951 людина, зокрема 196 дітей.
Всього зареєстровано 678 летальних випадків, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 3; Горішні Плавні – 2; Гадяцький, Кобеляцький, Кременчуцький, Лубенський, Семенівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 545.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 13 296 (141 новий випадок),
- Кременчук – 4 417 (16 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 449 (67 нових випадків),
- Миргород – 1 348 (59 нових випадків),
- Полтавський район – 1 272 (5 нових випадків),
- Лохвицький район – 885 (54 нові випадки),
- Лубни – 828 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 725 (6 нових випадків),
- Пирятинський район – 611 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 607,
- Глобинський район – 537 (26 нових випадків),
- Новосанжарський район – 528,
- Кременчуцький район – 521 (2 нові випадки),
- Диканський район – 466 (16 нових випадків),
- Карлівський район – 463,
- Миргородський район – 441 (17 нових випадків),
- Хорольський район – 401 (28 нових випадків),
- Кобеляцький район – 371 (11 нових випадків),
- Шишацький район – 371 (7 нових випадків),
- Гадяч – 329 (11 нових випадків),
- Решетилівський район – 326 (11 нових випадків),
- Семенівський район – 317 (34 нові випадки),
- Великобагачанський район – 299 (4 нові випадки),
- Чутівський район – 277,
- Машівський район – 242,
- Козельщинський район – 235 (22 нові випадки),
- Лубенський район – 225 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 218 (3 нові випадки),
- Чорнухинський район – 185,
- Гребінківський район – 167 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 149.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 24,
- Гадяч – 63,
- Гадяцький – 27,
- Глобинський – 77,
- Гребінківський – 37,
- Диканський – 48,
- Зіньківський – 102,
- Карлівський – 19,
- Кобеляцький – 81,
- Козельщинський – 90,
- Горішні Плавні – 352,
- Котелевський – 64,
- Кременчук – 1 761,
- Кременчуцький – 245,
- Лохвицький – 169,
- Лубни – 267,
- Лубенський – 77,
- Машівський – 58,
- Миргород – 355,
- Миргородський – 125,
- Новосанжарський – 113,
- Оржицький – 62,
- Пирятинський – 226,
- Полтава – 3 715,
- Полтавський – 468,
- Решетилівський – 47,
- Семенівський – 77,
- Хорольський – 87,
- Чорнухинський – 23,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 80.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!