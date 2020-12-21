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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

«Бюджет дефіцитний»: виконком Кременчуцької міськради у турборежимі схвалив міський бюджет-2021: тепер справа за депутатами

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 278

Місто економитиме на розвитку — тобто на капремонтах, реконструкції, будівництві

Сьогодні, 22 грудня, виконком Кременчуцької міськради зібрався на позачергове засідання, щоб до сесії схвалити проєкт бюджету на 2021 рік. Нагадаємо, сесія, де депутати затверджуватимуть бюджет, відбудеться сьогодні, о 10 годині.


Бюджет-2021, гроші на піар мера та захист котів — сесія Кременчуцької міськради 22 грудня


Виконком одноголосно схвалив проєкт рішення, який розгляне сесія.


Кременчук у 2021 році житиме на 2,3 мільярда гривень


Бюджет дефіцитний, інакше не можемо покрити видатки, - сказав міський голова Віталій Малецький.

  • 2 млрд 295 млн грн — доходи міського бюджету;
  • 2 млрд 301 млн грн — видатки (тобто витрати) міського бюджету.


- Нам доведеться економити і мати певні проблеми з фінансуванням статей витрат, додав Віталій Малецький, представляючи бюджет на 2021 рік.


Він пояснив: підприємства зменшили ділову та економічну активність через епідемію коронавірусу. Крім того, за рішенням уряду під час карантину в березні були введені пільги для підприємців по оплаті за землю. І за рахунок коригування міський бюджет-2020 втратив 4,5 млн грн.


Економитиме місто на капітальних витратах (ремонти, реконструкції, нове будівництво). Позиція мерії: не розпочинати нові проєкти до завершення старих. Бюджет розвитку (за рахунок його й фінансуються проєкти будівництва) є найбільш мінімальним за 5 років, зазначив Віталій Малецький.


На капітальні видатки передбачено усього 30 мільйонів гривень. Проте, як уже писав ТЪ, на піарі мерія економити не хоче: на комунальну телерадіокомпанію (разом з випуском газети) передбачено 21 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет бюджет-2021 бюджет Кременчука міський бюджет
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