«Бюджет дефіцитний»: виконком Кременчуцької міськради у турборежимі схвалив міський бюджет-2021: тепер справа за депутатами

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 278

Сьогодні, 22 грудня, виконком Кременчуцької міськради зібрався на позачергове засідання, щоб до сесії схвалити проєкт бюджету на 2021 рік. Нагадаємо, сесія, де депутати затверджуватимуть бюджет, відбудеться сьогодні, о 10 годині.









Виконком одноголосно схвалив проєкт рішення, який розгляне сесія.









Бюджет дефіцитний, інакше не можемо покрити видатки, - сказав міський голова Віталій Малецький.

2 млрд 295 млн грн — доходи міського бюджету;

2 млрд 301 млн грн — видатки (тобто витрати) міського бюджету.





- Нам доведеться економити і мати певні проблеми з фінансуванням статей витрат, додав Віталій Малецький, представляючи бюджет на 2021 рік.





Він пояснив: підприємства зменшили ділову та економічну активність через епідемію коронавірусу. Крім того, за рішенням уряду під час карантину в березні були введені пільги для підприємців по оплаті за землю. І за рахунок коригування міський бюджет-2020 втратив 4,5 млн грн.



Економитиме місто на капітальних витратах (ремонти, реконструкції, нове будівництво). Позиція мерії: не розпочинати нові проєкти до завершення старих. Бюджет розвитку (за рахунок його й фінансуються проєкти будівництва) є найбільш мінімальним за 5 років, зазначив Віталій Малецький.



На капітальні видатки передбачено усього 30 мільйонів гривень. Проте, як уже писав ТЪ, на піарі мерія економити не хоче: на комунальну телерадіокомпанію (разом з випуском газети) передбачено 21 млн грн.