Кременчук у 2021 році житиме на 2,3 мільярда гривень

Сьогодні, 21 грудня, напередодні голосування за міський бюджет Кременчука на 2021 рік, документ представили депутатам міської ради на семінарі. Проєкт рішення про бюджет був оприлюднений за годину до цього — тож, за логікою мера та його команди, депутати мають вивчити документ за ніч.
Цифри дещо змінилися порівняно з тими, які називали мер Віталій Малецький та віцемер з фінансів Тетяна Неіленко під час засідання бюджетної комісії.
Як зазначено у пояснювальній записці до міського бюджету, у порівнянні з очікуваними надходженнями в 2020 році, прогнозні показники доходів бюджету громади на 2021 рік збільшено на 18,5% або на 357,8 млн грн. (Йдеться про бюджет зі змінами, які ухвалювалися протягом року. Проте очікувані надходження і реальні — це дещо різні речі, і бюджет міста вже недоотримав 255 млн грн).
Нагадаємо, міський бюджет-2020 при його затвердженні складав по доходах 2 млрд 148 млн грн. Фактично бюджет-2021 не набагато більший, ніж минулорічний, особливо враховуючи те, що до Кременчука приєдналася Потоківська сільська територіальна громада. Її доходи, до речі, в минулому році склали 6,8 млн грн.