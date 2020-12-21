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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Кременчук у 2021 році житиме на 2,3 мільярда гривень

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 195 Коментарів: 1

  

Оприлюднений проєкт міського бюджету на наступний рік

Сьогодні, 21 грудня, напередодні голосування за міський бюджет Кременчука на 2021 рік, документ представили депутатам міської ради на семінарі. Проєкт рішення про бюджет був оприлюднений за годину до цього — тож, за логікою мера та його команди, депутати мають вивчити документ за ніч.


Цифри дещо змінилися порівняно з тими, які називали мер Віталій Малецький та віцемер з фінансів Тетяна Неіленко під час засідання бюджетної комісії.

  • 2 млрд 295 млн грн — загальний обсяг доходів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік, у тому числі:
  • 2 млрд 201,7 млн грн — загальний фонд
  • 93,7 млн — спеціальний фонд (використовується лише на конкретні цілі бюджетних установ), із них бюджет розвитку (на капітальні ремонти, обладнання тощо) — 38,8 млн грн.
  • 1 млрд 944 тис грн — власні доходи бюджету Кременчука (без коштів, які передає держава).
  • 2 млрд 301 млн грн — заплановані видатки (тобто витрати) міського бюджету.

Як зазначено у пояснювальній записці до міського бюджету, у порівнянні з очікуваними надходженнями в 2020 році, прогнозні показники доходів бюджету громади на 2021 рік збільшено на 18,5% або на 357,8 млн грн. (Йдеться про бюджет зі змінами, які ухвалювалися протягом року. Проте очікувані надходження і реальні — це дещо різні речі, і бюджет міста вже недоотримав 255 млн грн).


Нагадаємо, міський бюджет-2020 при його затвердженні складав по доходах 2 млрд 148 млн грн. Фактично бюджет-2021 не набагато більший, ніж минулорічний, особливо враховуючи те, що до Кременчука приєдналася Потоківська сільська територіальна громада. Її доходи, до речі, в минулому році склали 6,8 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет міський бюджет бюджет Кременчука бюджет-2021
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

191
romix:
Сьогодні, 16:54

Где графа "Откаты"? 

Картинка не полная


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