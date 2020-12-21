Кременчук у 2021 році житиме на 2,3 мільярда гривень

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 195 Коментарів: 1

Сьогодні, 21 грудня, напередодні голосування за міський бюджет Кременчука на 2021 рік, документ представили депутатам міської ради на семінарі. Проєкт рішення про бюджет був оприлюднений за годину до цього — тож, за логікою мера та його команди, депутати мають вивчити документ за ніч.



Цифри дещо змінилися порівняно з тими, які називали мер Віталій Малецький та віцемер з фінансів Тетяна Неіленко під час засідання бюджетної комісії.

2 млрд 295 млн грн — загальний обсяг доходів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік, у тому числі:

2 млрд 201,7 млн грн — загальний фонд

93,7 млн — спеціальний фонд (використовується лише на конкретні цілі бюджетних установ), із них бюджет розвитку (на капітальні ремонти, обладнання тощо) — 38,8 млн грн.

1 млрд 944 тис грн — власні доходи бюджету Кременчука (без коштів, які передає держава).

2 млрд 301 млн грн — заплановані видатки (тобто витрати) міського бюджету.

Як зазначено у пояснювальній записці до міського бюджету, у порівнянні з очікуваними надходженнями в 2020 році, прогнозні показники доходів бюджету громади на 2021 рік збільшено на 18,5% або на 357,8 млн грн. (Йдеться про бюджет зі змінами, які ухвалювалися протягом року. Проте очікувані надходження і реальні — це дещо різні речі, і бюджет міста вже недоотримав 255 млн грн).



Нагадаємо, міський бюджет-2020 при його затвердженні складав по доходах 2 млрд 148 млн грн. Фактично бюджет-2021 не набагато більший, ніж минулорічний, особливо враховуючи те, що до Кременчука приєдналася Потоківська сільська територіальна громада. Її доходи, до речі, в минулому році склали 6,8 млн грн.