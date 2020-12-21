Правоохоронці встановили 9-ту жертву фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів: це 8-річна кременчужанка

Нагадаймо, 31-річного чоловіка правоохоронці затримали 2 серпня після того, як він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік пообіцяв звозити дитину в «МакДональдз», однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування.









Під час слідства правоохоронці встановили ще 4 дівчат, з якими він вчиняв розпусні дії. Їм було від 9 до 12 років. Одну дитину він під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру в Києві. З двома познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто. З четвертою дівчиною підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді.





Разом з тим, під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та 18 патронів.





Дії підозрюваного кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 152 КК України – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла чотирнадцяти років;

ч. 6 ст. 153 КК України – сексуальне насильство, вчинене повторно;

ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення малолітньої;

ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Підозрюваному загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі.