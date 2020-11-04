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«Новий 2021 рік він зустріне за гратами», – прокурор про фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2 329 Коментарів: 2

 

Збоченцю продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Усю ніч, з 15.00 2 листопада до 7.00 3 листопада у Ковпаківському районному суді м. Суми тривало судове засідання, на якому вирішували питання продовження тримання під вартою педофілу з Горішніх Плавнів. Про це на своїй сторінці у facebook повідомила прессекретар Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко:


- «Підозрюваний заявляв відводи прокурору, судді, змінив трьох адвокатів, скаржився на стан здоров’я і т.д. До нього приїжджала швидка медична допомога, йому викликали адвокатів з Полтави, для нього залучали захисників на безоплатній основі, але все ж на ранок обвинуваченому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Тож, попри спроби підозрюваного у будь-який спосіб опинитись на свободі, за принципової позиції прокуратури та суду новий 2021 рік він зустріне за гратами», – пише Наталя Науменко. 


Нагадаймо, 31-річного чоловіка правоохоронці затримали 2 серпня після того, як він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік пообіцяв звозити дитину в МакДональдз, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування. 


Підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки із Сумщини затримали у Горішніх Плавнях


Під час слідства правоохоронці встановили ще 4 дівчат, з якими він вчиняв розпусні дії. Їм було від 9 до 12 років. Одну дитину він під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру в Києві. З двома познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто. З четвертою дівчиною підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді.

Разом з тим, під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та 18 патронів.


Дії підозрюваного кваліфіковано за:

  • ч. 4 ст. 152 КК України – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла чотирнадцяти років;
  • ч. 6 ст. 153 КК України – сексуальне насильство, вчинене повторно;
  • ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення малолітньої;
  • ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Підозрюваному загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі.


10
Автор: Юлия Волынская
Теги: педофіл Горішні Плавні фотограф
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

838
Angel737:
Сьогодні, 12:32

Желаю, шоб дали ему Пожизненный срок!!!


15 0
21
Bench:
Сьогодні, 13:41

Цитата: Angel737

Желаю, шоб дали ему Пожизненный срок!!!

Отправьте ему в СИЗО открытку на Новый год


3 0

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