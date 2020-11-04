«Новий 2021 рік він зустріне за гратами», – прокурор про фотографа-педофіла з Горішніх Плавнів

Усю ніч, з 15.00 2 листопада до 7.00 3 листопада у Ковпаківському районному суді м. Суми тривало судове засідання, на якому вирішували питання продовження тримання під вартою педофілу з Горішніх Плавнів. Про це на своїй сторінці у facebook повідомила прессекретар Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко:
Нагадаймо, 31-річного чоловіка правоохоронці затримали 2 серпня після того, як він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік пообіцяв звозити дитину в МакДональдз, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування.
Під час слідства правоохоронці встановили ще 4 дівчат, з якими він вчиняв розпусні дії. Їм було від 9 до 12 років. Одну дитину він під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру в Києві. З двома познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто. З четвертою дівчиною підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді.
Разом з тим, під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та 18 патронів.
Дії підозрюваного кваліфіковано за:
Підозрюваному загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі.