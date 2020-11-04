У Кременчуці пішов у вічність письменник та громадський діяч Васильченко

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Пішов у вічність кременчуцький письменник, громадський діяч та член Товариства української мови Леонід Васильченко.









- Смерть забрала у нас великого українця, громадського діяча та письменника, але ніколи не забере його слово, його гідність і пам’ять про нього. Як боляче, коли відходять найкращі, коли залишають нас ті, на чиїх життєвих прикладах виростало і виховувалося не одне покоління українців. Глибоко сумуємо і співчуваємо родині Леоніда Васильченка, - повідомив кременчужанин Євген Цимбал.





Прощання з Леонідом Васильченком відбудеться завтра 6 листопада. Збір о 13.45 біля магазину Гарді в районі палацу культури КрАЗ.