Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук

У Кременчуці пішов у вічність письменник та громадський діяч Васильченко

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 842

Прощання відбудеться завтра у пятницю 6 листопада 

Пішов у вічність кременчуцький письменник, громадський діяч та член Товариства української мови Леонід Васильченко. 


Ще не говориш українською? Тоді вони йдуть до Вас! До нас вони сьогодні вже приходили...


- Смерть забрала у нас великого українця, громадського діяча та письменника, але ніколи не забере його слово, його гідність і пам’ять про нього. Як боляче, коли відходять найкращі, коли залишають нас ті, на чиїх життєвих прикладах виростало і виховувалося не одне покоління українців. Глибоко сумуємо і співчуваємо родині Леоніда Васильченка, - повідомив кременчужанин Євген Цимбал.


Прощання з Леонідом Васильченком відбудеться завтра 6 листопада. Збір о 13.45 біля магазину Гарді в районі палацу культури КрАЗ. 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: помер писатели письменник мовний патруль
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх