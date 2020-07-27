«Залишити бійців без зброї, без розвідки, – це паскудство і зрада!» – кременчуцькі АТОвці провели акцію спротиву

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 720 Коментарів: 6

28 липня у Кременчуці відбулася акція спротиву – АТОвці та волонтери вимагали від президента Зеленського скасувати незрозумілий режим повного припинення вогню на Донбасі та повернути військам важке озброєння та системи стеження.





Зліва направо: Геннадій (зв’язківець) та Ігор (артилерист)





Обидва – учасники бойових дій, воювали в зоні АТО у 2014-2015 рр. «ТелеграфЪ» запитав, як вони оцінюють запроваджений з 27 липня режим припинення вогню?





Геннадій відповів:





– Это предательство полное! Какие могут быть договоры с Россией? Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он написан! Это Бисмарк сказал, не я.





Акція спротиву відбулася біля міського військомату. Голова ГО «АТО Майдан-Кременчук» Леонід Харченко прочитав текст звернення до президента. Учасники акції погодили текст і звернення передали військовому комісару, щоб він передав його командуванню і далі по сходинках президенту.





Леонід Харченко



Звернення підтримали кременчуцькі АТОвці, а також громадські організації «Тотальний спротив», «АТО Майдан-Кременчук», Спілка інтелігеції, кременчуцьке відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів України, «Правий сектор», ВО «Свобода».



Ось що вимагали учасники акції спротиву від президента Зеленського (з тексту звернення):









– Ми, учасники бойових дій на Сході України, волонтери, звертаємось до вас, як до Верховного головнокомандувача, повернути зброю та системи спостереження бійцям ЗСУ на лінії розмежування на Сході України. Український мир та запорука нашого благополуччя в мирних містах України можуть бути гарантовані лише нашою Українською Армією і роззброювати бійців на передовій перед обличчям зовнішньої агресії Росії – це, фактично, зрада.











Ігор Чадюк (посередині), ГО «Тотальний спротив», «Правий сектор»





Про режим припинення вогню він сказав:



– Який режим припинення вогню? Це після того, як один наш боєць* чотири доби помирав, стікаючи кров’ю під сонцем, а другого ці обізяни вбили і розрізали на шматки, щоб повиколупувати з кісток кулі, щоб не можна було з’ясувати, чиї це кулі?!









Ігор Андросов, командир танкового взводу, воював в зоні АТО у 2015-2016 рр.





Він обурювався тим, що армії заборонили використовувати безпілотники і таким чином позбавили військових «очей» та можливості слідкувати за переміщенням ворога.





АТОвців прийшли підтримати члени Всеукраїнського об’єднання ветеранів України Леонід Васильченко (з плакатом «Ні капітуляції!») та Олександр Харченко (справа від нього).





Зліва направо: Артем і Костянтин. Воювали у зоні АТО у 2014-2015 рр.





«ТелеграфЪ» запитав, як вони оцінюють режим повного припинення вогню після того, як терористи вбили українскього військового медика* та розчленували його тіло, та не дали забрати пораненого бійця, аж поки він не помер?





Артем сказав:

– Вам як відповісти – літературно чи по-чесному? Бо по-чесному я можу лише сказати, що наш президент – (ненормативна лексика).





Костянтин відповів:

– Будь-яка адекватна людина не може такого допустити, щоб вести телефонні розмови з Путіним одразу після того, як наш побратим кілька днів лежить і стікає кров’ю. Він гине, а не було ніякої спецоперації для його визволення, ніякого акту помсти. Бо на це не було політичної волі нашого головнокомандувача, нашого президента. Не встигли поховати наших вбитих та закатованих побратимів, а вони вже з Путіним телефоном спілкуються, вже домовляються заборонити розвідку та безпілотні апарати, які дозволяють хоча б дізнатися про наближення ворога. Це паскудство і зрада.











Події, які передували акції спротиву у Кременчуці





13 липня український боєць* загинув поблизу Зайцевого. Вийшла група, щоб забрати його тіло з ворожої території. Терористи обстріляли групу – вбили українського військового медика та поранили двох бійців. До 15 липня вони не віддавали тіла загиблих. 15-го повернули тіло першого загиблого бійця, а тіло медика** та пораненого бійця (на той час ще живого) не віддали. 17-го віддали їхні тіла. На цей час поранений боєць помер, так і не дочекавшись визволення. Тіло військового медика терористи порізали на шматки, його довелося ідентифікувати за ДНК.

Українська сторона не провела спецоперацію задля визволення пораненого та повернення тіл загиблих бійців. Велися лише переговори.



22 липня тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) ухвалила рішення про режим повного всеосяжного припинення вогню на Донбасі.



26 липня президент Зеленський поговорив по телефону з президентом Путіним про режим повного припинення вогню.



27 липня, в 00.00, на Донбасі запровадили режим повного припинення вогню.



Того ж дня головнокомандувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Кравченко повідомив, що менше, ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Збройних Сил України.







Ось перелік заборон, які діють в військах під час режиму припинення вогню (Міноборони):





заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;





заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;



заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;



ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;



створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;



вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;



вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.







