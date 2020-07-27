Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Топ новина, Кременчук

«Залишити бійців без зброї, без розвідки, – це паскудство і зрада!» – кременчуцькі АТОвці провели акцію спротиву

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 720 Коментарів: 6

 

Вимагають від президента повернути військам зброю та системи стеження

28 липня у Кременчуці відбулася акція спротиву – АТОвці та волонтери вимагали від президента Зеленського скасувати незрозумілий режим повного припинення вогню на Донбасі та повернути військам важке озброєння та системи стеження.


 

Зліва направо: Геннадій (зв’язківець) та Ігор (артилерист)


Обидва – учасники бойових дій, воювали в зоні АТО у 2014-2015 рр. «ТелеграфЪ» запитав, як вони оцінюють запроваджений з 27 липня режим припинення вогню?


Геннадій відповів:


– Это предательство полное! Какие могут быть договоры с Россией? Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он написан! Это Бисмарк сказал, не я.


Акція спротиву відбулася біля міського військомату. Голова ГО «АТО Майдан-Кременчук» Леонід Харченко прочитав текст звернення до президента. Учасники акції погодили текст і звернення передали військовому комісару, щоб він передав його командуванню і далі по сходинках президенту.


 

Леонід Харченко


Звернення підтримали кременчуцькі АТОвці, а також громадські організації «Тотальний спротив», «АТО Майдан-Кременчук», Спілка інтелігеції, кременчуцьке відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів України, «Правий сектор», ВО «Свобода».


Ось що вимагали учасники акції спротиву від президента Зеленського (з тексту звернення):


 


– Ми, учасники бойових дій на Сході України, волонтери, звертаємось до вас, як до Верховного головнокомандувача, повернути зброю та системи спостереження бійцям ЗСУ на лінії розмежування на Сході України. Український мир та запорука нашого благополуччя в мирних містах України можуть бути гарантовані лише нашою Українською Армією і роззброювати бійців на передовій перед обличчям зовнішньої агресії Росії – це, фактично, зрада.



 
 Ігор Чадюк (посередині), ГО «Тотальний спротив», «Правий сектор»


Про режим припинення вогню він сказав:


– Який режим припинення вогню? Це після того, як один наш боєць* чотири доби помирав, стікаючи кров’ю під сонцем, а другого ці обізяни вбили і розрізали на шматки, щоб повиколупувати з кісток кулі, щоб не можна було з’ясувати, чиї це кулі?!



 

Ігор Андросов, командир танкового взводу, воював в зоні АТО у 2015-2016 рр.


Він обурювався тим, що армії заборонили використовувати безпілотники і таким чином позбавили військових «очей» та можливості слідкувати за переміщенням ворога.


 

АТОвців прийшли підтримати члени Всеукраїнського об’єднання ветеранів України Леонід Васильченко (з плакатом «Ні капітуляції!») та Олександр Харченко (справа від нього).


 

Зліва направо: Артем і Костянтин. Воювали у зоні АТО у 2014-2015 рр.


«ТелеграфЪ» запитав, як вони оцінюють режим повного припинення вогню після того, як терористи вбили українскього військового медика* та розчленували його тіло, та не дали забрати пораненого бійця, аж поки він не помер?


Артем сказав:

– Вам як відповісти – літературно чи по-чесному? Бо по-чесному я можу лише сказати, що наш президент – (ненормативна лексика).


Костянтин відповів:

– Будь-яка адекватна людина не може такого допустити, щоб вести телефонні розмови з Путіним одразу після того, як наш побратим кілька днів лежить і стікає кров’ю. Він гине, а не було ніякої спецоперації для його визволення, ніякого акту помсти. Бо на це не було політичної волі нашого головнокомандувача, нашого президента. Не встигли поховати наших вбитих та закатованих побратимів, а вони вже з Путіним телефоном спілкуються, вже домовляються заборонити розвідку та безпілотні апарати, які дозволяють хоча б дізнатися про наближення ворога. Це паскудство і зрада.



   

 
Події, які передували акції спротиву у Кременчуці


13 липня український боєць* загинув поблизу Зайцевого. Вийшла група, щоб забрати його тіло з ворожої території. Терористи обстріляли групу – вбили українського військового медика та поранили двох бійців. До 15 липня вони не віддавали тіла загиблих. 15-го повернули тіло першого загиблого бійця, а тіло медика** та пораненого бійця (на той час ще живого) не віддали. 17-го віддали їхні тіла. На цей час поранений боєць помер, так і не дочекавшись визволення. Тіло військового медика терористи порізали на шматки, його довелося ідентифікувати за ДНК.

Українська сторона не провела спецоперацію задля визволення пораненого та повернення тіл загиблих бійців. Велися лише переговори.


22 липня тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) ухвалила рішення про режим повного всеосяжного припинення вогню на Донбасі.


26 липня президент Зеленський поговорив по телефону з президентом Путіним про режим повного припинення вогню.


27 липня, в 00.00, на Донбасі запровадили режим повного припинення вогню.


Того ж дня головнокомандувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Кравченко повідомив, що менше, ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Збройних Сил України.



Ось перелік заборон, які діють в військах під час режиму припинення вогню (Міноборони):


заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;


заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;


заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;


ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;


створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;


вогонь у відповідь у разі наступальних дій  допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;


вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.


 
 

10
Автор: Лариса Артеменко
Теги: війна на Донбасі російські окупанти терористи сепаратисти бойовики режим тиші загинув український медик поранений боєць президент переговори з Путіним Кременчук акція спротиву

Коментарі: 6

549
romix:
Сьогодні, 15:36

Вместе это сделали

И не говорите, что не предупреждали: Думайте!

А теперь жрите


17 16
303
Volvoвод:
Сьогодні, 16:00

Я так понял, после этой акции Зеленский отменит режим полного прекращения огня, с завтрашнего дня. Молодцы ребята, могут же!


7 10
322
Бартулович:
Сьогодні, 16:05

– Это предательство полное! Какие могут быть договоры с Россией? Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он написан! Это Бисмарк сказал, не я.


Бойцов понять можно. И даже, если Бисмарк сказал:

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.

Это не значит, что Геннадий не прав.


5 6
56
Kremzp:
Сьогодні, 17:45

Когда Порошенко шел в первый раз на Президента, то обещал, что закончит войну за 3 месяца, и НИКТО не кричал "зрада зрадная" и т.д. Наоборот, агитировали голосовать за него. Когда Порошенко на Президентском посту объявлял "режимы тишины" - опять НИКТО не возмущался. Когда Порошенко разговаривал с Путиным ("обнимаю...") - никто ни слова - ни полслова. (Кстати, где сейчас Петр Алексеевич???) За Зеленского голосовали очень много людей, которые хотели наконец -то мира, хотели РОЖАТЬ ДЕТЕЙ, А НЕ ХОРОНИТЬ. И для начала необходимо как минимум перестать стрелять. Так что в этом плохого?

 

По поводу "бумаги, которая ничего не стОит".

Не при Порошенко ли были подписаны Минские договоренности, "План Штайнмайера" и т.д. Не при той ли ВР были проголосованы эти документы? Только почему-то тогда и слышно не было НИКАКИХ ПРОТЕСТОВ.


2 2
4 567
Solenoid:
Сьогодні, 18:01

Всё конечно правильно, но сомневаюсь что требования дойдут до зеленого, а тем более будут выполнены. Ехать надо в Киев и требовать там с предателей. И да, задолбали уже зеботы пихать порошка куда надо и не надо. Речь идёт конкретно в вчерашнем позорном подписании, а не что, кто, где и когда порошок в прошлом подписывал.

Порошка можно и нужно ругать, но факт остается фактом: Он поднял армию и неплохо. Но что плохо, в армии очень много голосовали как раз за зе...

1 1
315
Чopний Kiт:
Сьогодні, 18:17

Цитата: Solenoid
Ехать надо в Киев и требовать там с предателей

 

Цікаво, чи правда. що мама Рима і дружина з дітьми чкурнули вже з України. Хату продали точно.
Може і розв'язка вже скоро, бо мені здається що й Вова ЗеЛенін вже підготував валізи та замовив квитка до ростову



А як вам останні новини на Г+Г:

 

ВРЕМЕННАЯ ГЛАВА МИНЭНЕРГО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ Вчера 21:37

 

ЧАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕ ПОЛУЧИЛА МОНЕТИЗИРОВАННЫЕ СУБСИДИИ: ПОЧЕМУ НЕ ВСЕМ НАЧИСЛИЛИ ВЫПЛАТЫ © УНИАН Сегодня 08:59

 

ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗАРПЛАТЫ УКРАИНЦЕВ УМЕНЬШИЛИСЬ: НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ СБЕРЕЖЕНИЙ © УНИАН Сегодня 09:52

 

ШМЫГАЛЬ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ КУРСА ДОЛЛАРА ПО 30 ГРИВЕН © УНИАН Сегодня 16:18

 

Ну що? Кінець епохи бідності? Початок епохи виживання? Зробили СЕБЕ разом?

 

 


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх