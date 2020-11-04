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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У двох дитсадках та льотному коледжі кременчужани захворіли на коронавірус

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 738

 

По одній групі у дитячих садках пішли на карантин

У двох кременчуцьких дитсадках та льотному коледжі у людей діагностували коронавірусну хворобу. Про це повідомив департамент освіти і науки Полтавської ОДА у довідці за 5 листопада.


Нові випадки виявили у таких закладах освіти:

  • ДНЗ (ясла-садок) №28 – захворів педагог, одна група пішла на карантин до 6 листопада;
  • ДНЗ (ясла-садок) №80 – захворів педагог, одну групу відправили на карантин до 12 листопада;
  • КЛК ХНУВС – інфікувався непедагогічний працівник.


У професійно-технічному училищі №26 зафіксували нові випадки коронавірусної хвороби
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: tvoemisto.tv
Теги: коронавірус коронавирус летный колледж детский сад педагоги
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