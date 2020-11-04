У двох дитсадках та льотному коледжі кременчужани захворіли на коронавірус

По одній групі у дитячих садках пішли на карантин
У двох кременчуцьких дитсадках та льотному коледжі у людей діагностували коронавірусну хворобу. Про це повідомив департамент освіти і науки Полтавської ОДА у довідці за 5 листопада.
Нові випадки виявили у таких закладах освіти:
- ДНЗ (ясла-садок) №28 – захворів педагог, одна група пішла на карантин до 6 листопада;
- ДНЗ (ясла-садок) №80 – захворів педагог, одну групу відправили на карантин до 12 листопада;
- КЛК ХНУВС – інфікувався непедагогічний працівник.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: tvoemisto.tv