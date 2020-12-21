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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі шахісти змагалися у «Кубку Дніпровської Рив'єри»

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 191

 

Змагання відбулися серед спортсменів Черкас, Полтави та Нових Санжар

У Кременчуці відбувся дитячий турнір «Кубок Дніпровської Рив'єри» серед шахістів 2003 року народження та молодших. Юні спортсмени змагалися в дисципліні бліц, цього разу грали в швидкі шахи (рапід). Участь у змаганнях взяли спортсмени вихованці Андрія Зазуляка з Кременчука, Черкас, Полтави та Нових Санжар.


Переможцем змагань з результатом 8.5 з 9 очок став гість з Черкас Максим Пустовіт, показав блискучий результат у свої 10 років.


2 місце за Артемом Титянюком з результатом 7.5 очок, гідний результат, адже лише у минулі вихідні Артем виконав 1 розряд.


3 місце здобув чемпіон Полтавської області до 12 років Володимир Кибкало з результатом 6 очок.


Додатково відзначили призами:

  • 4 місце – Артур Завальний;
  • 5 місце – Тарас Руденко з Полтави.

Серед дівчат четверо учасниць набрали однакову кількість очок, лише за додатковими показниками перемогу здобула Тетяна Хоменко, найстарша учасниця, неодноразова чемпіонка як і міста, так і області.


2 місце – Анна Гречишина з Нових Санжар, також одна з найсильніших дівчат Полтавської області вже не один рік.


3 місце – Аліса Романченко, цього року здобула не одну перемогу: в обласних змаганнях до 12 років стала чемпіонкою серед дівчат та добре виступила в командних змаганнях за збірну Кременчука.


Спеціальним призом кращого шахіста у віковій категорії до 8 років нагороджений 7-річний Михайло Кибкало.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи шахматы
компанія «Інтера Люкс»

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