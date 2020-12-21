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Кременчук, Споживач

Хто завтра, 22 грудня, залишиться у Кременчуці без електроенергії

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 833

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

22 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Правобережна, 35-55,
  • вул. Володимира Вернадського, 35-60,
  • вул. Декабристів, 4-16,
  • вул. Манагарова, 28,
  • вул. Кавказька, 1-59,
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-133,
  • вул. Гірська, 3-7,
  • пр. Петька, 3-49,
  • пр. Корабліної, 4-50,
  • пр. Турубари, 4-19,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Космонавтів, 41-60,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-76,
  • пров. Бородинський, 1-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії графік
компанія «Інтера Люкс»

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