Хто завтра, 22 грудня, залишиться у Кременчуці без електроенергії
Сьогодні, 17:18
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
22 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами:
- вул. Правобережна, 35-55,
- вул. Володимира Вернадського, 35-60,
- вул. Декабристів, 4-16,
- вул. Манагарова, 28,
- вул. Кавказька, 1-59,
- вул. Соломії Крушельницької, 44-133,
- вул. Гірська, 3-7,
- пр. Петька, 3-49,
- пр. Корабліної, 4-50,
- пр. Турубари, 4-19,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Космонавтів, 41-60,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- пров. Космонавтів, 1-76,
- пров. Бородинський, 1-31,
- пров. Чорноморський, 4-17,
- пров. Грузинський, 1-10,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Олега Ольжича, 1-32.